Соколов назвал проект развития дорог в Пензе интересным

САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов назвал интересным предложенный местными властями проект развития транспортной инфраструктуры в микрорайоне Терновка в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Реализация проекта ("Безопасные и качественные дороги") в регионе идет успешно. Пензенская область – один из лидеров в стране по темпам и качеству дорожного строительства. Вы предлагаете интересный серьезный проект, однако я считаю нужным рассмотреть все возможные варианты и выбрать наиболее оптимальный, поскольку речь идет о серьезном вложении средств", — цитирует слова Соколова пресс-служба региональных властей.

Согласно сообщению, главе Минтранса был представлен проект реконструкции магистрали, соединяющей промзону и жилой сектор в Терновке, рядом с которой расположен активно развивающийся микрорайон "Спутник". Также проект учитывает перспективы развития логистического центра Пензенского аэропорта.

Сейчас пропускная способность дороги, соединяющей микрорайоны Терновка и Кривозерье, невысока, а тоннельный переход под железнодорожными путями позволяет транспорту двигаться только в одном направлении.

В пресс-службе пензенского правительства отметили, что проект предполагает реконструкцию существующей дороги с устройством эстакады, расширение трассы до четырех полос, создание тротуаров, заездных карманов для общественного транспорта, обустройство велосипедной дорожки и организацию освещения.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил Минтрансу рассмотреть возможность финансирования обустройства эстакады и ремонта Бригадирского моста за счет средств системы "Платон", а реконструкцию трассы включить в проект "Безопасные и качественные дороги".