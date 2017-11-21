Мэр Нового Уренгоя поручил проверить поездку гимназистов в Германию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя — РИА Новости. Мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз поручил провести служебную проверку после поездки учащихся местной гимназии в Германию и выступления в Бундестаге, сообщили во вторник в администрации города.

"Глава города Новый Уренгой Иван Костогриз поручил провести служебную проверку по итогам поездки учащихся МБОУ "Гимназия" в город Берлин", — говорится в сообщении муниципалитета.

В администрации также уточнили, что поездка была организована по приглашению народного союза Германии по военным захоронениям в рамках "Дня всенародной скорби".

Ранее глава пресс-службы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Надежда Носкова сообщила РИА Новости, что проверка готовится департаментом образования муниципалитета, кроме того, профильный окружной департамент "готов включиться в эту работу".

В выступлении ученика гимназии Нового Уренгоя в Бундестаге, видео которого опубликовано на Youtube, школьник рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".