В Якутии на волю выпустят 30 лесных бизонов

ЯКУТСК, 21 ноя — РИА Новости. Партия лесных бизонов, выращенных в якутском питомнике "Тымпынай", 23 ноября будет выпущена в естественную среду обитания — на территорию природного парка "Синяя" в Горном улусе Якутии, сообщил РИА "Новости" министр охраны природы РС(Я) Сахамин Афанасьев.
"В Год экологии решено произвести экспериментальный выпуск партии лесного бизона в естественную среду обитания. Устойчивый снежный покров позволит легче отследить передвижения стада, при этом работники питомника продолжат подкармливать бизонов. Благодаря этому рассчитываем удержать животных первое время на определенной территории, под наблюдением специалистов", — сказал Афанасьев.
Он отметил, что реинтродукция лесного бизона — важнейшее событие в обновлении фауны не только Якутии и всей России, но и Евразии в целом. Якутский проект, направленный на восстановление исторического ареала обитания ранее полностью истребленного лесного бизона, реализуется в сотрудничестве с канадским заповедником Элк-Айленд, в 2006 году оттуда было завезено 30 особей лесных бизонов. Якутские экологи успешно адаптировали животных, правительство Якутии создало условия для разведения животных в двух питомниках — "Усть-Буотама" (Хангаласский район) и "Тымпынай" (Горный район). Сегодня общая численность бизонов в республике составляет более 170 голов, из них 88 особей родились в Якутии.
Ожидается, что участие в акции примут глава Якутии Егор Борисов и член ОП РФ, заслуженный эколог РФ Игорь Честин, добавили в пресс-службе Главы и правительства Якутии.
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