Подмосковные города вошли в число лидеров экорейтинга Минприроды

МОСКВА, 21 ноя — РИА Недвижимость. Три подмосковных города вошли в число лидеров экологического рейтинга министерства природных ресурсов и экологии РФ, говорится в сообщении подмосковного министерства экологии и природопользования.

"Подольск, Мытищи и Красногорск вошли в число лучших городов России по критерию "Управление в области охраны окружающей̆ среды", — сообщается в документе. Как указывается в нем, рейтинг составлен в пятый раз на основе информации из муниципальных образований и данных общественных организаций. Разработчиком выступил аналитический центр "Эксперт" в партнерстве с Минприроды РФ и Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Подольск занял третье место, Мытищи — 11-е, Красногорск — 15-е. Подольск также вошел в топ-10 городов с населением до 500 тысяч человек.

Структура рейтинга сформирована из семи ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду. В рейтинге учтены результаты работы проекта ОНФ "Генеральная уборка", текущий статус "зеленого щита" вокруг городов, а также состояние городских лесов и особо охраняемых природных территорий, добавляется в материале.

Ранее сообщалось, что среди мегаполисов и крупных городов на первом месте рейтинга Набережные Челны, на втором — Казань, на третьем — Воронеж. В десятку лучших попали Владикавказ, Вологда, Горно-Алтайск, Грозный, Йошкар-Ола, Магас и Оренбург. Москва занимает в рейтинге 16 позицию, Санкт-Петербург — 26.