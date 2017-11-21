Исследование показало, чем женщины-водители лучше мужчин

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Женщины менее склонны отвлекаться на что-то постороннее во время езды на автомобиле, чем мужчины, выяснили сотрудники Института транспортной экономики в Осло, изучившие привычки более 1,5 тысяч водителей. Результаты их работы опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В ходе исследования были изучены две фокус-группы: 1,1 тысячи студентов и 617 взрослых водителей. Большинство из них до этого не считали различные отвлекающие факторы проблемой.

Выяснилось, что склонность отвлекаться зависит от пола и возраста, а также типа личности. Так, в большей степени она проявляется у молодых водителей-мужчин, а также у невротиков, экстравертов и в целом у тех, кто часто управляет автомобилем. Взрослые женщины-водители, а также те, кто умеет контролировать себя, отвлекаются реже.

Эксперты рассматривали различные отвлекающие факторы — такие, как переключение радиостанции, разговор по телефону или взаимодействие с пассажирами. Согласно нескольким прошлогодним исследованиям, 12% всех ДТП происходят из-за того, что водитель на что-то отвлекается.

Исследователи отметили необходимость принимать "специальные меры" для того, чтобы в будущем водители из групп риска меньше отвлекались. Им удалось выяснить, что простое ознакомление водителя с информацией об отвлекающих факторах способно снизить риск.

По данным ВОЗ за 2016 год, ежегодно в ДТП попадает около 50 миллионов человек, более миллиона погибает.