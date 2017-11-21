МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал считает, что в РФ нет проблем со сменой пола и не стоит заниматься этими вопросами, когда есть другие более важные.

Как сообщают " Известия ", с 1 января 2018 года планируется ввести специальную медсправку для предоставления в загс желающими сменить пол в паспорте; для ее получения придется пройти трех специалистов — психолога, психиатра и сексолога. Это позволит упростить процесс фиксации смены пола в документах, сейчас форма документа для загса не регламентирована, из-за чего заявление могут не принять, и людям в итоге приходится идти в суд, отмечает издание.

"Мое личное мнение, когда заняться нечем, когда проблем совсем никаких уже не существует, тогда нам думать вот над этим. А зачем сейчас этим заниматься? У нас что сегодня тысячи людей стоят в очереди на смену пола?" — заявил Фургал РИА Новости.

По его словам, в РФ уже есть система, которая нормально работает и не вызывает вопросов у людей. "Я не слышал, чтобы у нас в России была проблема, что кому-то не поменяли пол и очереди по этому поводу", — добавил депутат.

"Если у нас система работает, если она работает нормально и не вызывает неудобства и какие-то большие проблемы у граждан, зачем ее менять? У нас точно есть масса других проблем, которые надо решать и на которые надо обратить внимание Минздраву", — заключил Фургал.