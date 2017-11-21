Жаров прокомментировал проект о доступе Роскомнадзора к личным данным

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Законопроект, которым предлагается разрешить доступ Роскомнадзора к единому реестру записей гражданского состояния, направлен на снижение бюрократических процедур, считает глава Роскомнадзора Александр Жаров.

В ноябре на портале проектов нормативных актов появился законопроект, разработанный Минкомсвязи. Проектом предлагается разрешить Роскомнадзору доступ к федеральной государственной информационной системе "Единый реестр записей гражданского состояния" (ФГИС "ЕГР ЗАГС"). В частности, после принятия такого закона Роскомнадзор сможет проверять родственные связи владельцев российских СМИ, так как родственные отношения могут расцениваться в качестве инструмента косвенного контроля, уточняли авторы документа.

"Это законопроект Минкомсвязи… Полагаю, он направлен на упрощение бюрократических процедур, но это я полагаю", — сказал Жаров на полях на международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции" в Москве.