Худшими в рейтинге экоразвития российских городов стали Чита и Саратов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Чита, Саратов, Южно-Сахалинск, Рязань и Махачкала оказались худшими в рейтинге экологического развития российских городов по итогам прошлого года, сообщает Минприроды России.

Экологический рейтинг российских городов составляется ежегодно с 2013 года. Его цель — оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян. Рейтинг разделен на группы городов, исходя из численности населения: более 500 тысяч человек (крупнейшие города и города-миллионники), менее 500 тысяч человек (остальные города, в том числе малые). Лучшими в рейтинге-2016 стали Набережные Челны, Казань, Воронеж, Магас и Вологда.

"Худшими в рейтинге экологического развития российских городов стали: Чита, Саратов, Южно-Сахалинск, Рязань, Махачкала. Рейтинг экологического развития городов составлен по поручению главы Минприроды России Сергея Донского", – говорится в сообщении.

По словам Донского, в рейтинге приняло участие рекордное число городов, что свидетельствует о повышении внимания россиян к вопросам охраны окружающей среды и сформировавшемся социальном запросе на эффективную работу в этой сфере муниципальных властей.

"Рейтинг дополняет критерии оценки эффективности деятельности региональных властей в части качества услуг ЖКХ — управление отходами, минимизация сбросов загрязняющих веществ в водные объекты", – добавил Донской.