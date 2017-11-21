В Совфеде поддержали упрощение процедуры смены пола в паспорте

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Шаги по упрощению процедуры смены пола в паспорте можно приветствовать, это позволит обеспечить конституционные права граждан, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Как сообщают " Известия ", с 1 января 2018 года планируется ввести специальную медсправку для предоставления в загс желающими сменить пол в паспорте; для ее получения придется пройти трех специалистов — психолога, психиатра и сексолога. Это позволит упростить процесс фиксации смены пола в документах, сейчас форма документа для загса не регламентирована, из-за чего заявление могут не принять, и людям в итоге приходится идти в суд, отмечает издание.

"Думаю, что эти правила затронут очень незначительную часть россиян, подобные обращения будут редкими, но все равно мы должны находить возможность обеспечивать конституционные права граждан, пусть и их небольшой части", — заявил Рязанский РИА Новости.

Сенатор отметил, что прохождение трех медицинских специалистов для получения справки позволит доказать, что у обратившегося к ним человека существует объективная потребность в смене пола в паспорте, а не "сиюминутная прихоть".

"И если такая потребность есть, должна существовать возможность юридического оформления такой смены, хотим мы этого или нет", — заявил он.