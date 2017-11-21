В Совфеде поддержали упрощение процедуры смены пола в паспорте

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Шаги по упрощению процедуры смены пола в паспорте можно приветствовать, это позволит обеспечить конституционные права граждан, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Думаю, что эти правила затронут очень незначительную часть россиян, подобные обращения будут редкими, но все равно мы должны находить возможность обеспечивать конституционные права граждан, пусть и их небольшой части", — заявил Рязанский РИА Новости.
Сенатор отметил, что прохождение трех медицинских специалистов для получения справки позволит доказать, что у обратившегося к ним человека существует объективная потребность в смене пола в паспорте, а не "сиюминутная прихоть".
"И если такая потребность есть, должна существовать возможность юридического оформления такой смены, хотим мы этого или нет", — заявил он.