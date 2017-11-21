Социологи выяснили, довольны ли пассажиры работой МЦК

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Большинство пассажиров Московского центрального кольца (МЦК) довольны уровнем комфорта поездок, а также маршрутами и временем, затраченным на дорогу, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 98% опрошенных пассажиров отмечают, что с появлением МЦК их дорога стала комфортнее, 93% говорят о том, что она стала быстрее. Более трети опрошенных респондентов (42%) ездят по кольцу почти каждый день, четверть (26%) пользуется им два-три раза в неделю. Комфортом в салонах поездов удовлетворены 99% опрошенных, 97% довольны безопасностью поездок и 92% — ценами на билеты.

Опрос выявил, что основную массу пассажиропотока составляют молодые работающие люди и студенты — 31% от 18 до 24 лет и 30% от 25 до 34 лет. На маршруты до мест учебы и работы приходится их основная доля поездок — 71%.

Как показал опрос, 95% опрошенных пассажиров при оценке городского транспорта придают значение его безопасности, такое же количество респондентов отмечают важность удобства маршрутов, 94% — регулярность движения поездов, 92% — комфорт салона и 91% — затраченное на путь время.

Согласно опросу, значимый вклад в высокие оценки пассажиров вносит комфорт курсирующего на МЦК поезда "Ласточка". Комфорт салона "Ласточки" среди критериев оценки МЦК занимает первое место по удовлетворенности пассажиров (99%). Не доволен им остался 1% опрошенных. При этом 96% респондентов хотели бы, чтобы такие же составы появились и на других направлениях железнодорожного сообщения.

Опрос ВЦИОМ проведен по заказу ООО "Сименс" с 28 сентября по 7 октября среди 600 респондентов в возрасте от 18 лет.