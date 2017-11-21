Опубликован экологический рейтинг российских городов

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Набережные челны возглавили экологический рейтинг городов России, составленный Общероссийским народным фронтом (ОНФ) совместно с Минприроды; на лидирующих позициях оказались также Казань, Воронеж, Магас, Горно-Алтайск и Грозный, а вот Москва и Санкт-Петербург в первую десятку не вошли.

Экологический рейтинг городов формируется ежегодно с 2013 года. Нынешний рейтинг эксперты ОНФ составили совместно с Минприроды на основе данных, представленных властями крупных муниципальных образований на территории всех регионов страны. Методика рейтинга в этом году была доработана, главными критериями стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды. В рейтинг вошли 103 города, это региональные центры и города с населением свыше 100 тысяч человек.

В ОНФ сообщили, что лучшим городом с точки зрения экологического управления стали Набережные челны, второе место в экорейтинге заняла Казань. Оба города, как отмечают эксперты движения, показали одни из лучших результатов сразу в несколько категориях: "управление в области охраны окружающей среды", "водопотребление и качество воды" и "энергопотребление".

В первую тройку рейтинга также вошел Воронеж, на четвертом месте расположился Магас, на пятом – Вологда, на шестом — Горно-Алтайск. Седьмую строчку рейтинга занял Оренбург, восьмую – Грозный, девятую – Йошкар-Ола, а замыкает первую десятку Владикавказ. Москва в этом году оказалась на 16-м, а Санкт-Петербург – на 26-м месте.

Более 30 городов разделили в рейтинге самое низкое – 70-е место, поскольку их руководители не представили полную информацию об экологическом состоянии этих городов, указывают в ОНФ. Среди таких городов оказались, например, Благовещенск, Иваново, Калининград, Севастополь, Петрозаводск, Нижний Новгород, Магнитогорск, Ставрополь, Томск, Череповец, Красноярск, Тверь, Хабаровск, Симферополь.

По мнению экспертов, руководители этих городов скрывают от общественности реальную экологическую обстановку, что нарушает права граждан на открытую информацию о состоянии окружающей среды, отметили в движении.

"В связи с этим эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге. Свои предложения по улучшению ситуации Народный фронт представит до конца года", — сообщили в ОНФ.