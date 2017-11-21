Опубликован экологический рейтинг российских городов

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Набережные челны возглавили экологический рейтинг городов России, составленный Общероссийским народным фронтом (ОНФ) совместно с Минприроды; на лидирующих позициях оказались также Казань, Воронеж, Магас, Горно-Алтайск и Грозный, а вот Москва и Санкт-Петербург в первую десятку не вошли.
В ОНФ сообщили, что лучшим городом с точки зрения экологического управления стали Набережные челны, второе место в экорейтинге заняла Казань. Оба города, как отмечают эксперты движения, показали одни из лучших результатов сразу в несколько категориях: "управление в области охраны окружающей среды", "водопотребление и качество воды" и "энергопотребление".
Более 30 городов разделили в рейтинге самое низкое – 70-е место, поскольку их руководители не представили полную информацию об экологическом состоянии этих городов, указывают в ОНФ. Среди таких городов оказались, например, Благовещенск, Иваново, Калининград, Севастополь, Петрозаводск, Нижний Новгород, Магнитогорск, Ставрополь, Томск, Череповец, Красноярск, Тверь, Хабаровск, Симферополь.
"В связи с этим эксперты ОНФ обратятся в надзорные органы с целью провести проверку экологического состояния городов, которые продемонстрировали низкие показатели в экологическом рейтинге. Свои предложения по улучшению ситуации Народный фронт представит до конца года", — сообщили в ОНФ.