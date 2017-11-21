Эксперты рассказали о ближайших перспективах российского телевидения

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мягкий переход от аналогового к цифровому телевещанию — вот что ждет россиян в обозримом будущем, рассказали РИА Новости эксперты во Всемирный день телевидения, который отмечается во вторник, 21 ноября.
В конце октября этого года генеральный директор компании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко сообщил, что создание цифровой телесети в России практически завершено.
Аналоговое не исчезнет сразу
Сегодня в России действуют два формата телевещания — цифровой и постепенно уходящая в прошлое аналоговая подача сигнала. Как отмечал ранее глава Минкомсвязи, после 2018 года государство перестанет поддерживать аналоговое вещание.
"Сейчас цифровое эфирное телевидение доступно уже более чем 95% населения России. По итогам федеральной целевой программы охват составит 98,4%", — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы РТРС Игорь Степанов.
"Цифровые приемники (телевизоры и приставки) принимают и показывают как цифровые, так и аналоговые программы", — сказал собеседник агентства.
Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев в свою очередь отметил, что это будет "довольно мягкий переход".
"Такого, чтобы резко оборвалось все аналоговое вещание, не произойдет", — пояснил он РИА Новости.
Сагалаев подчеркнул, что цифровая технология дает совсем иное качество телевизионного изображения и звука.
"Это такой новый этап в развитии телевизионной индустрии", — убежден собеседник агентства.
Что делать со старым телевизором
По словам Сагалаева, в России сегодня насчитывается более 60 миллионов телевизоров, из них 30 с лишним миллионов — это телевизоры нового поколения, которые позволяют смотреть smart tv, так называемое "умное телевидение". Существуют и телевизоры, которые позволяют смотреть видео в формате 4К, то есть, видео сверхвысокой четкости.
Владельцы старых моделей телевизоров тоже смогут принимать цифровой сигнал, правда, для этого потребуется дополнительное оборудование.
"Людям, у которых старый телевизор (без встроенного тюнера стандарта DVB-T2), для приема цифрового эфирного телевидения необходимо приобрести приставку, строго говоря, внешний тюнер. Стоимость приставки – от 600 рублей и выше, в зависимости от производителя и от дополнительных опций", — пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы РТРС Игорь Степанов.
Городские ищут кнопку
Региональному телевидению тоже найдется место в цифровом будущем — правда, пока только в кабельных сетях.
"К сожалению, в первый и второй мультиплексы не входит пока региональное телевидение, и это проблема, которую мы постоянно решаем с правительством и с Госдумой. И в прошлом году был принят закон о так называемой "21-ой кнопке", который узаконил то, что во всех кабельных сетях без исключения на 21-ой "кнопке" будет региональный канал. Был проведен конкурс Роскомнадзором, и в его результате в большинстве регионов появилась эта 21-ая "кнопка". Это облегчает задачу проникновения в "кабели" региональному телевидению", — рассказал Сагалаев.
Сагалаев отметил, что в настоящее время решается вопрос об аналогичном предоставлении "22-ой кнопки" городским телерадиовещателям; подготовлен соответствующий законопроект.
"Там довольно большое сопротивление "кабельщиков", потому что для них это не выгодно. Они говорят, что при желании абонент может сам настроить свой пульт и на любой "кнопке" смотреть то, что ему хочется. И, в общем, в этом есть доля истины. Посмотрим, как эта инициатива будет реализована. По крайней мере, Национальная ассоциация телерадиовещателей, которую я представляю, поддерживает эту идею", — добавил собеседник агентства.