Эксперты рассказали о ближайших перспективах российского телевидения

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Мягкий переход от аналогового к цифровому телевещанию — вот что ждет россиян в обозримом будущем, рассказали РИА Новости эксперты во Всемирный день телевидения, который отмечается во вторник, 21 ноября.

Официальный переход с аналогового на цифровое телевещание в России должен произойти в 2018 году. Изначально планировалось сформировать три мультиплекса (пакета каналов, транслирующихся одним передатчиком). Первый мультиплекс цифрового ТВ работает с 2009 года и является бесплатным (включает такие каналы как "Первый", "Россия-1", НТВ). Второй мультиплекс (СТС, ТНТ, "Звезда", РЕН-ТВ) вещает с 2013 года. Запуск третьего мультиплекса был пока отложен: ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров высказывал мнение о его экономической нецелесообразности.

В конце октября этого года генеральный директор компании "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) Андрей Романченко сообщил, что создание цифровой телесети в России практически завершено.

Аналоговое не исчезнет сразу

Сегодня в России действуют два формата телевещания — цифровой и постепенно уходящая в прошлое аналоговая подача сигнала. Как отмечал ранее глава Минкомсвязи, после 2018 года государство перестанет поддерживать аналоговое вещание.

"Сейчас цифровое эфирное телевидение доступно уже более чем 95% населения России. По итогам федеральной целевой программы охват составит 98,4%", — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы РТРС Игорь Степанов.

Он пояснил, что региональные, городские и муниципальные телеканалы смогут продолжать вещание в аналоговом формате столько, сколько сочтут целесообразным.

"Цифровые приемники (телевизоры и приставки) принимают и показывают как цифровые, так и аналоговые программы", — сказал собеседник агентства.

Российский журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев в свою очередь отметил, что это будет "довольно мягкий переход".

"Такого, чтобы резко оборвалось все аналоговое вещание, не произойдет", — пояснил он РИА Новости.

Сагалаев подчеркнул, что цифровая технология дает совсем иное качество телевизионного изображения и звука.

"Это такой новый этап в развитии телевизионной индустрии", — убежден собеседник агентства.

Что делать со старым телевизором

По словам Сагалаева, в России сегодня насчитывается более 60 миллионов телевизоров, из них 30 с лишним миллионов — это телевизоры нового поколения, которые позволяют смотреть smart tv, так называемое "умное телевидение". Существуют и телевизоры, которые позволяют смотреть видео в формате 4К, то есть, видео сверхвысокой четкости.

"Все телевизоры, которые выпускаются в последние годы, приспособлены для приема цифрового телевидения", — отметил он.

Владельцы старых моделей телевизоров тоже смогут принимать цифровой сигнал, правда, для этого потребуется дополнительное оборудование.

"Людям, у которых старый телевизор (без встроенного тюнера стандарта DVB-T2), для приема цифрового эфирного телевидения необходимо приобрести приставку, строго говоря, внешний тюнер. Стоимость приставки – от 600 рублей и выше, в зависимости от производителя и от дополнительных опций", — пояснил РИА Новости руководитель пресс-службы РТРС Игорь Степанов.

Городские ищут кнопку

Региональному телевидению тоже найдется место в цифровом будущем — правда, пока только в кабельных сетях.

"К сожалению, в первый и второй мультиплексы не входит пока региональное телевидение, и это проблема, которую мы постоянно решаем с правительством и с Госдумой. И в прошлом году был принят закон о так называемой "21-ой кнопке", который узаконил то, что во всех кабельных сетях без исключения на 21-ой "кнопке" будет региональный канал. Был проведен конкурс Роскомнадзором, и в его результате в большинстве регионов появилась эта 21-ая "кнопка". Это облегчает задачу проникновения в "кабели" региональному телевидению", — рассказал Сагалаев.

Сагалаев отметил, что в настоящее время решается вопрос об аналогичном предоставлении "22-ой кнопки" городским телерадиовещателям; подготовлен соответствующий законопроект.

"Там довольно большое сопротивление "кабельщиков", потому что для них это не выгодно. Они говорят, что при желании абонент может сам настроить свой пульт и на любой "кнопке" смотреть то, что ему хочется. И, в общем, в этом есть доля истины. Посмотрим, как эта инициатива будет реализована. По крайней мере, Национальная ассоциация телерадиовещателей, которую я представляю, поддерживает эту идею", — добавил собеседник агентства.