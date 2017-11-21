Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев внес поправки к законопроекту об ужесточении наказания за вербовку террористов, которые предполагают введения в УК РФ понятия "пропаганда терроризма", по этой статье предусматривается максимальное наказание 7 лет лишения свободы.

Госдума 16 ноября приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов — вплоть до пожизненного лишения свободы. Автор инициативы — Шхагошев.

"В настоящей статье под пропагандой терроризма понимается деятельность по распространению материалов и (или) информации, направленных на формирование в сознании лица идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности, а равно искаженного представления о допустимости осуществления террористической деятельности", — говорится в проекте поправок, предложенных ко второму чтению.