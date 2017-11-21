В Подмосковье применят японские технологии в мусоропереработке

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Японские технологии лягут в основу мусоропереработки в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Подмосковная делегация во главе с губернатором региона Андреем Воробьевым осмотрела мусоросжигательный завод в столице Японии — Токио. На предприятии ежедневно утилизируют около 600 тонн мусора. Глава региона положительно отозвался о предприятии и оценил перспективы применения подобной технологии в России, сообщается в документе.

"Завод соответствует всем необходимым стандартам, установлены 2,4 тысячи фильтров, которые обеспечивают абсолютную чистоту производства. Мы будем строить в Подмосковье заводы по этой же технологии, которая еще более современная и более мощная, поэтому очень важен был этот опыт, еще раз увидеть заключение экспертов", — сказал Воробьев, слова которого приводятся в материале.

Глава региона отметил, что перед началом строительства мусоросжигательных заводов в Московской области необходимо изучить культуру утилизации мусора, которая есть в Японии.

В свою очередь заместитель министра транспорта, земли, инфраструктуры и туризма Японии, сопредседатель российско-японской рабочей группы по строительству Коичи Есида заявил, что Япония готова оказать помощь России в решении проблемы утилизации отходов.

"Япония рада помочь России в борьбе с отходами, и готова пойти на любые шаги в этом". — сказал представитель Японии.