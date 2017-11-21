В Заксобрании на Ямале обсудят выступление школьника в бундестаге

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя — РИА Новости. Вопрос, связанный с выступлением школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге, будет подниматься в Заксобрании ЯНАО, сообщил РИА Новости депутат регионального парламента Иван Вершинин (ЛДПР).

В своем выступлении, видео которого опубликовано на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Я планирую сам гимназию посетить, поскольку являюсь координатором партии в Новом Уренгое. Конечно, мы будем эту тему поднимать и на ближайшем заседании Заксобрания, на комитетах. Нужно разобраться, что произошло, что за формат был у мероприятия, что подразумевалось, кто согласовывал текст доклада, кто принимал этот текст. Будем по этому поводу разбираться", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, необходимо понять, кто был инициатором, организатором мероприятия, кто разрабатывал тексты докладов, поскольку выступающих от Ямала школьников было трое.

"Все набросились на этого парня, а там было три выступающих гимназиста. Помимо него еще две девушки. У всех троих был шаблонный подготовленный текст, все трое рассказывали про немецких солдат. Я так понял, формат мероприятия был таким: российские школьники готовили информацию про немецких солдат, а немецкие школьники — наоборот", — предположил депутат.

Он также подчеркнул, что стоит задать вопрос педагогам, работавшим с учащимися над докладами. "Нужно внимательнее относиться ко всем формулировкам, когда тема касается столь болезненной и резонансной темы, как память о Великой Отечественной войне", — добавил Вершинин, заявив при этом, что школьники наверняка сделают выводы из этой истории и "впредь будут более серьезно подходить к подготовке своих исторических работ".

Ранее пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов сообщал, что Минобрнауки запросило информацию в департаменте образования ЯНАО в связи с выступлением российского школьника в Бундестаге. В свою очередь комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству автономного округа с просьбой проверить учебную программу гимназии, в которой обучается школьник.