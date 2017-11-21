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Общество

В Заксобрании на Ямале обсудят выступление школьника в бундестаге

09:1621.11.2017
(обновлено: 09:22 21.11.2017)
27250
© AFP 2017 / Christof StacheПосетители в здании Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фотоПосетители в здании Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноя — РИА Новости. Вопрос, связанный с выступлением школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге, будет подниматься в Заксобрании ЯНАО, сообщил РИА Новости депутат регионального парламента Иван Вершинин (ЛДПР).

Купол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Невинные солдаты вермахта": школьник из ЯНАО выступил в Бундестаге
В своем выступлении, видео которого опубликовано на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Я планирую сам гимназию посетить, поскольку являюсь координатором партии в Новом Уренгое. Конечно, мы будем эту тему поднимать и на ближайшем заседании Заксобрания, на комитетах. Нужно разобраться, что произошло, что за формат был у мероприятия, что подразумевалось, кто согласовывал текст доклада, кто принимал этот текст. Будем по этому поводу разбираться", — рассказал собеседник агентства.

Советские солдаты штурмуют дом в Сталинграде. 1943 год
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Горели даже камни. Самая страшная бомбардировка Великой Отечественной войны
По его словам, необходимо понять, кто был инициатором, организатором мероприятия, кто разрабатывал тексты докладов, поскольку выступающих от Ямала школьников было трое.

"Все набросились на этого парня, а там было три выступающих гимназиста. Помимо него еще две девушки. У всех троих был шаблонный подготовленный текст, все трое рассказывали про немецких солдат. Я так понял, формат мероприятия был таким: российские школьники готовили информацию про немецких солдат, а немецкие школьники — наоборот", — предположил депутат.

История в кадре: снимки главного фотографа Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЛетчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.Лётчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЗнамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.Знамя Победы над Берлином
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Знамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.
© РИА Новости / Вячеслав РуновПерейти в фотобанкВоенный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.Военный фотокорреспондент Евгений Халдей
© РИА Новости / Вячеслав Рунов
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Военный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкМоряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Сою
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧерез много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.Анна Трушкина и фотокорреспондент Евгений Халдей, снимавший ее в первый день войны
© РИА Новости
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Через много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоветские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани в Севастополе. 2 мая 1944 года.Советские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Советские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани в Севастополе. 2 мая 1944 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкПервый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого. 21 октября 1963 года.Первый секретарь ЦК КП Кубы Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Первый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого. 21 октября 1963 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкТрофейные шестиствольные минометы в Вене. 19 апреля 1945 года.Трофейные шестиствольные минометы
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Трофейные шестиствольные минометы в Вене. 19 апреля 1945 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЧлены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.Члены экипажа атомохода Ленин на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах Арктики
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Члены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСнайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.Елизавета Миронова, сражавшееся в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Снайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкПарад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкИстребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЖители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. 1 октября 1944 года.Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. 1 октября 1944 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоветские бойцы в австрийском селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений. 26 апреля 1945 года.Советские бойцы - освободители Австрии от фашизма в селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Советские бойцы в австрийском селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений. 26 апреля 1945 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкЗенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем. 1 апреля 1944 года.Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем. 1 апреля 1944 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВетеран турецкой войны беседует с девушками в болгарском городе, освобожденном от фашистов войсками Красной армии. 24 сентября 1944 года.Ветеран турецкой войны беседует с девушками, в освобожденном войсками РККА от фашистов, болгарском городе
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Ветеран турецкой войны беседует с девушками в болгарском городе, освобожденном от фашистов войсками Красной армии. 24 сентября 1944 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВ одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, 13 февраля 1945 года.В одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, февраль 1945
© РИА Новости / Евгений Халдей
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В одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, 13 февраля 1945 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВоенная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.Военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкНемецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.Немецкий транспортный самолет врезался в дом, район Буды, Венгрия
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Немецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоветский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье. 1 июня 1942 года.Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье, 1942
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье. 1 июня 1942 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкОружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом. 1 сентября 1942 года.Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом. 1 сентября 1942 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкСоединения 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. 1 сентября 1944 года.Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. Вторая Мировая война 1939-1945 годов
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Соединения 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. 1 сентября 1944 года.
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкПоражение японцев на Дальнем Востоке: капитуляция войск Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции. 20 августа 1945 года.Капитуляция войск Квантунской армии
© РИА Новости / Евгений Халдей
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Поражение японцев на Дальнем Востоке: капитуляция войск Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции. 20 августа 1945 года.
© РИА Новости / Игорь МихалевПерейти в фотобанкНа Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.Фотокорреспондент Евгений Халдей
© РИА Новости / Игорь Михалев
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На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.
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Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Сталинград, январь 1943 года
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Была ли Великая Отечественная: о невинно умученном солдате вермахта
Он также подчеркнул, что стоит задать вопрос педагогам, работавшим с учащимися над докладами. "Нужно внимательнее относиться ко всем формулировкам, когда тема касается столь болезненной и резонансной темы, как память о Великой Отечественной войне", — добавил Вершинин, заявив при этом, что школьники наверняка сделают выводы из этой истории и "впредь будут более серьезно подходить к подготовке своих исторических работ".

Ранее пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов сообщал, что Минобрнауки запросило информацию в департаменте образования ЯНАО в связи с выступлением российского школьника в Бундестаге. В свою очередь комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству автономного округа с просьбой проверить учебную программу гимназии, в которой обучается школьник.

Первые дни Великой Отечественной войны в архивных кадрах
© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкВ полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз
© РИА Новости / Евгений Халдей
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В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.
© РИА Новости / Казимир ЛишкоПерейти в фотобанкЗа первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 23 июня 1941 года в Киеве. Район Грушки
© РИА Новости / Казимир Лишко
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За первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.22 июня 1941 года немецкая авиация бомбит советские города
© РИА Новости
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Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкНа следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Новобранцы. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкОдновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.Танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Одновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанк23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкГосударственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.Дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.
© РИА Новости / Михаил ФилимоновПерейти в фотобанкИз 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.Беженцы идут по дороге
© РИА Новости / Михаил Филимонов
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Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.Колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе
© РИА Новости
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На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкАрмия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.Семья уходит из родного дома
© РИА Новости / Яков Халип
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Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкКроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкФинляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.Выпускники Военной Академии им. Сталина
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Финляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанк27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.Великая Отечественная война 1941-1945гг. 22 июня 1941г. Медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налёта фашистов под Кишиневом
© РИА Новости / Георгий Зельма
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27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкС 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.Звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде
© РИА Новости
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С 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ЕгоровПерейти в фотобанкОдной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.Один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой
© РИА Новости / Анатолий Егоров
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Одной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.
© РИА Новости / Яков ХалипПерейти в фотобанкОборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.Разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке
© РИА Новости / Яков Халип
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Оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.
© РИА Новости / В. ЛогиновичПерейти в фотобанкПервоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.Зенитчики обороняют небо столицы
© РИА Новости / В. Логинович
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Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкБитва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.Цветы раненным бойцам в московском госпитале
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Битва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.
© РИА Новости / Анатолий ГаранинПерейти в фотобанкОборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 год
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Оборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Эльза Тарасова
Интересно, а знает ли это мальчик сколько было замученных в концентрационных лагерях вермахта? А знает ли он что эти нелюди ( "невинно умученные" в советских лагерях) сжигали или расстреливали мирные деревни.
Лагеря для военнопленных это тебе не санаторий. Что хотел школьник своим сочувствием сказать? Может нужно было откормить немецкого солдата и домой отправить?
09:37
21.11.2017
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lyuda.terenteva.55
Расследовать надо, кто за этим стоит, чтоб не повторилось подобное в других регионах, и чем быстрее тем лучше. А не обсуждать. И заниматься проверкой должны соответствующие организации.
09:53
21.11.2017
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