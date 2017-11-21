Минюст хочет установить телевизоры и холодильники в российских СИЗО

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Минюст России предлагает изменить правила внутреннего распорядка СИЗО; в каждой камере могут появиться телевизоры, холодильники, а также вентиляторы, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов посетить тюрьмы и колонии, где отбывают наказание женщины, инвалиды и дети, чтобы оценить их положение и понять, нужны ли изменения в законодательство в этой сфере.

Проектом предлагается оборудовать каждую камеру телевизором, холодильником и вентилятором в обязательном порядке. Сейчас, согласно действующему законодательству, камеры следственных изоляторов оснащаются телевизорами, холодильниками и вентиляторами только "при наличии возможности".

Проектом предусматриваются дополнительные длительные свидания осужденных с ребенком вне исправительного учреждения, но на территории муниципального образования. Также заключенным предоставляются выезды за пределы исправительного учреждения для встреч с ребенком и устройства детей у родственников либо в детском доме. Также, согласно документу, заключенным полагается "проведение банно-прачечных мероприятий не реже двух раз в семь дней".

Для реализации проектов приказов не потребуется дополнительного финансирования из федерального бюджета, подчеркивается в пояснительной записке.