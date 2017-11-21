МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Более 80% российский молодежи поддерживают идею ввести для чиновников торжественную клятву по аналогии с присягами военных, полицейских и врачей, следует из результатов опроса, проведенного Центром социологии студенчества.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам заседания антикоррупционной комиссии в январе 2016 года поручил проработать вопрос по введению присяги для чиновников в рамках борьбы с коррупцией. Предполагалось, что в случае ее нарушения в отношении госслужащих будут применяться дисциплинарные наказания. Авторы исследования отметили, что проект так и не был реализован.

"83% молодых россиян уверены, что при вступлении в должность российские чиновники должны приносить торжественную клятву так же, как и представители других "социально ответственных" профессий: врачи, военные, полицейские и другие", — говорится в материалах, поступивших в распоряжение РИА Новости.

При этом 80% опрошенных заявили, что ожидают от российских чиновников обещания служить народу и действовать в интересах граждан. Второе и третье место разделили между собой требования честно исполнять свой долг (77%) и предотвращать любые проявления коррупции (65%). Верховенство закона (50%), а также служение стране (42%) и ее защита от внешних и внутренних врагов (35%) оказались для респондентов чуть менее важными принципами работы чиновников.

Главными целями введения присяги респонденты назвали повышение уровня ответственности чиновников за свою работу, как напоминание должностным лицам о важности их работы для страны и мера по профилактике коррупционных нарушений в среде госслужащих. Треть опрошенных также считает, что принесение присяги чиновниками повысит уровень патриотизма в этой среде.

"63% респондентов предлагают считать нарушение присяги преступлением и требуют для нарушителей уголовной ответственности, 29% студентов высказались за то, чтобы квалифицировать нарушение присяги как административное правонарушение. Только 13% опрошенных считают, что дисциплинарная ответственность является наиболее справедливой и достаточной санкцией за нарушение присяги", — говорится в результатах опроса.

На вопросы о возможном содержании присяги и ее эффективности в качестве воспитательной меры для российских чиновников в ходе исследования Центра социологии студенчества ответили 3019 человек, по всероссийской выборке, в возрасте от 15 до 30 лет. Онлайн-опрос проводился Центром социологии студенчества в ноябре 2017 года.