Матвиенко назвала условия снятия Россией ограничений со СМИ-иноагентов

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Россия в любое время будет готова снять ограничения со СМИ-иностранных агентов, но первый такой шаг должен быть сделан на Западе, сообщила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Как только снимут ограничения с наших СМИ, мы в любой момент готовы сделать то же самое. Еще раз хочу сказать, это не наш выбор, не мы это начали, но не ответить зеркально в этой ситуации мы просто не имели право", — сказала Матвиенко, находящаяся в Белграде с двухдневным визитом.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Рассмотрение законопроекта о СМИ-иноагентах в Совете Федерации планируется в среду.

"Государственная Дума уже приняла закон, и в среду на этой неделе Совет Федерации будет его рассматривать, в соответствии с которым мы принимаем абсолютно зеркальные ответные меры, отнеся зарубежных журналистов, которые финансируются государствами из-за рубежа, к иноагентам. При этом мы не запрещаем им работать", — сказала Матвиенко.

"Мы просто ставим их в такие же условия, неудобные для журналистов, как поставили наши средства массовой информации", — отметила она.