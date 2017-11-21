Матвиенко назвала условия снятия Россией ограничений со СМИ-иноагентов

БЕЛГРАД, 21 ноя — РИА Новости. Россия в любое время будет готова снять ограничения со СМИ-иностранных агентов, но первый такой шаг должен быть сделан на Западе, сообщила РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Рассмотрение законопроекта о СМИ-иноагентах в Совете Федерации планируется в среду.
"Мы просто ставим их в такие же условия, неудобные для журналистов, как поставили наши средства массовой информации", — отметила она.