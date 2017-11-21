В Госдуме предложили разрешить учителям и полицейским делать уколы

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко готовит законопроект, согласно которому учителям, полицейским, спасателям, а также альпинистам могут разрешить в экстренных ситуациях делать инъекции и использовать дефибрилляторы, пишет "Парламентская газета".

Сейчас, согласно действующему законодательству, медпомощь можно оказывать только в организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность.

"Без преувеличения — законопроект, о котором мы говорим, спасёт тысячи жизни. Тысячи людей гибнут, не дожидаясь приезда медиков. Оказывать медпомощь имеют право только люди с медицинским образованием", — приводит издание слова депутата.

Он подчеркнул, что тысячи людей гибнут, не дождавшись "скорой", когда рядом с ними находятся специалисты, которые могут оказать такую помощь, пишет газета.

"Я говорю о сотрудниках МВД, МЧС, пожарных. Но сделать это они не могут, так как боятся нарушить закон. Посмотрите, сколько детей гибнет в школах — и это при том, что учителя также нередко умеют делать уколы и накладывать шины. Не менее важно разрешить оказывать такую помощь", — приводит газета слова Герасименко.