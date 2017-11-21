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Общество

"Лечусь от секса": о чем говорят на собраниях анонимных сексоголиков

08:0021.11.2017
(обновлено: 08:13 21.11.2017)
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© Depositphotos / andreyuuФлирт в офисеФлирт в офисе
© Depositphotos / andreyuu

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Ануш Долуханян. "Зависимость от секса похожа на наркоманию", — утверждают психологи. И если о группах анонимных алкоголиков и наркоманов широко известно, то подобные сообщества сексоголиков пока остаются в тени. На терапию от сексоголизма могут направить по решению суда. Но есть и другой вариант — добровольное признание проблемы и лечение. На подобное соглашались некоторые голливудские звезды, которых обвиняли в сексуальных домогательствах. Например, от так называемой от сексуальной зависимости лечится продюсер Харви Вайнштейн.

Поцелуй. Архивное фото
© Fotolia / frameworks2014
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Корреспондент РИА Новости посетила одно из собраний анонимных сексоголиков и узнала, сложно ли признаться в своих беспорядочных связях и любви к сексу.

Сообщество анонимных сексоголиков

Пятница. Вечер. Я направляюсь в одно из зданий на юге Москвы, где скоро начнется собрание анонимных сексоголиков.

В России порядка 20 подобных групп, хотя сексоголизм у нас официально заболеванием и не признан. Встречи, подобные той, на которой собираюсь присутствовать я, обычно проходят два-три раза в неделю. Адрес и время мне указали организаторы после оставленной заявки на сайте.

В комнате уже собрались семеро мужчин и две женщины. Внешне ничем не примечательные люди. У всех в руках "Белая книга" — главный учебник, который должен прочесть каждый лечащийся от сексоголизма. Мне ее тоже дают. Внутрь вложен буклет. В нем успеваю прочитать, что занятия должны помочь перестать "прыгать из одних отношений в другие", "нарушать верность в супружестве" и "смотреть материалы порнографического характера".

© Depositphotos / sakkmesterkeМужчина смотрит эротический фильм
© Depositphotos / sakkmesterke
Мужчина смотрит эротический фильм

Перед началом встречи мне, новичку, рассказали, что в организации есть 12 правил. Самое главное — это сохранять полную анонимность. Именно поэтому здесь не называют фамилий, а все имена вымышленные. Правило гласит: "Анонимность — духовная основа всех наших традиций".

Первым начинает говорить молодой человек. Он отказывается представиться группе, внешне похож на Джейми Ланнистера из "Игры Престолов".

"Почти три месяца назад я осознал, что не могу перестать искать себе партнера на стороне. Днями и ночами я думал о том, как изменить своей жене. Потом пришел сюда, начал работать над собой. Две недели назад я попросил жену на время воздержаться от секса. Ей тяжело, но мы должны это контролировать", — говорит он. Речь мужчины затягивается, но никто из присутствующих не отвлекается. Все согласны и понимающе кивают.

"Инвалиды любви"

Нашу встречу ведет Мария — сексоголик с опытом, она ходит на собрания уже девять лет. Мария признается, что сначала было тяжело, а на групповых встречах ее пугало большое количество мужчин. Ведь именно они, по ее словам, "в свое время злоупотребляли ею".

"Я была одинока. "Анонимные сексоголики" помогли мне: я обрела семью и теперь мой единственный партнер — муж. До моего прихода сюда похоть поглощала все мои мысли. У меня было множество партнеров, но я никого не любила. Сознательно поставила крест на любви, а мужчины этим пользовались. Сейчас я понимаю: беспорядочный секс — это не просто возможные болезни, это нерациональная растрата себя", — говорит она.

Специально для меня, как вновь прибывшего, Мария поясняет, что сексоголиком здесь называют человека, "который потерял контроль над собой, а похоть стала зависимостью". В ряды сообщества могут вступить все, пол здесь не важен. Однако обычно собрания проходят с явным количественным перевесом мужчин.

© Depositphotos / WavebreakmediaГруппа людей
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Группа людей

Следующим свою речь произносит Лев. Он краток, вещает не более двух минут. По регламенту встречи выступление-исповедь не должно превышать пяти минут. "Я уходил от реальности с помощью фантазий. Смотрел порно, мне было приятно мысленно погружаться в этот мир. В какой-то момент я понял, что я — настоящий сексоголик. Беспорядочные связи, супружеские измены и интриги — это все я", — словно выдавливает из себя мужчина.

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© Fotolia / Alexbrylovhk
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Следом за Львом ведущий передает слово Владимиру. Он уже несколько месяцев воздерживается от любой сексуальной активности: "Я понял, что с сексом пора завязывать, когда меня бросила жена. Она ушла, а мне было все равно. Оставшись один, я каждый день приводил новую девушку, мне это нравилось. Остановиться было невозможно".

Заболевание "сексоголизм"

Определить, пора ли посещать подобные встречи, предлагается на сайте группы с помощью теста на секс-зависимость, состоящего из 20 вопросов, например таких: "Прибегаете ли вы к сексу для того, чтобы убежать от проблем?" или "Есть ли у вас необходимость обращаться к воображению, когда вы занимаетесь сексом?". Вариантов ответов только два — "да" или "нет". Любой положительный ответ — один балл. Результат до пяти баллов означает, что пока беспокоиться не о чем. Больше — уже ранняя стадия, чем ближе к 20 — тем больше шансов, что у вас запущенная стадия сексоголизма.

Итог теста может быть неожиданным для любого, даже для того, кто не считает себя сексоголиком. Позже я попросила ответить на вопросы моих друзей и знакомых, которые, к своему удивлению, набрали по семь-девять баллов.

Организаторы группы утверждают: излечиться от этой болезни можно, пройдя 12 шагов. Сначала нужно "признать свое бессилие перед похотью". Потом — осознать, что это может исправить "только сила, более могущественная, чем мы". Дальше — "препоручить нашу волю и жизнь заботе Бога, как мы его понимаем". Еще для выздоровления нужно составить "список всех тех людей, кому причинялось зло, и преисполниться желанием возместить им причиненный ущерб".

© Fotolia / Artem FurmanМолодая пара в кровати
© Fotolia / Artem Furman
Молодая пара в кровати

Сексуально трезвый

После того как в группе все высказались, мы разбились на пары для бесед. Ко мне подходит Владимир. Он рассказывает, что обычно сюда приходят люди, которые страдают от "интрижек" и больше не могут контролировать "свои желания и похоть": "Бывает, что муж просто устал изменять жене. Он понимает, что любит ее. Но его даже рекламная картинка на улице заводит, никаких здоровых отношений".

Молодая пара в спальне. Архивное фото
© Fotolia / oneinchpunch
Названа лучшая замена сексу

Владимир объяснил, что у каждого в группе есть свой наставник (по сути, куратор), который помогает разобраться в себе. В идеале выздоравливающий должен звонить куратору три раза в день и обсуждать свое состояние, признаваться, не нарушил ли он свою "сексуальную трезвость".

Для "лечащихся" это, похоже, главное. Для одних — полный отказ от новых связей. Для других — временное отсутствие отношений с партнером, супругой или супругом.

Мой новоиспеченный друг-сексоголик поясняет, что на самом деле проблема кроется не в сексе, а в похоти. "Это точно так же, как в вынужденном переедании — проблема не просто в пище. Еда и секс — естественные функции. Отношения, основанные на похоти, требуют отдать больше ресурсов, чем нужно".

© Fotolia / ladimirfloydДевушка в ажурных чулках
© Fotolia / ladimirfloyd
Девушка в ажурных чулках

…Все вместе мы боремся с похотью почти час, разбор оставшихся вопросов — домашняя работа. По окончании собрания группа хором читает молитву "Отче наш". Потом все начинают расходиться: первым быстро покидает зал Владимир, двое других мужчин в стороне тихо обсуждают меня. Следующая встреча назначена на ближайший вторник, но я на нее не пойду: мой уровень похоти пока не так высок.

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