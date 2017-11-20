Более 150 медиков будут работать на стадионе в Калининграде в дни ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Более 150 медицинских сотрудников будут работать на главном стадионе в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко на оперативном совещании в правительстве области.

"Медицинское сопровождение на стадионе будет осуществляться силами 150 медицинских сотрудников в составе 10 медпунктов, 30 мобильных бригад и 15 бригад скорой медицинской помощи, оснащенных оборудованием и обеспеченных медикаментами в соответствии с требованиями ФИФА. Хочется отметить, что это не просто рядовые сотрудники, а специально подготовленные для работы в экстренных ситуациях", — цитирует пресс-служба правительства слова Кравченко.

Особое внимание, по его словам, уделяется сопровождению чемпионата мира экстренной медицинской помощью. Будет задействовано 23 бригады скорой медицинской помощи. Министр отметил, что уже утверждены маршруты для движения пациентов в медицинских организациях, которые определены для оказания медпомощи в период проведения чемпионата. Сами лечебные учреждения отремонтированы.

"Подготовлен персонифицированный кадровый состав для работы на чемпионате. И в медицинских организациях дежурят бригады именно в том составе, в каком они будут работать во время проведения игр, 67 человек проходят обучение на курсах иностранного языка, 25 специалистов подготовлены для работы в авиамедицинских бригадах, если в них будет необходимость", — добавил министр.

По его словам, уже прошли учения по проверке готовности лечебных учреждений к проникновению на территорию региона опасных и особо опасных инфекций, тактико-специальные учения по отработке навыков действия работников уполномоченных больниц и станции скорой помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 городов. В Калининграде пройдут четыре встречи группового этапа: 16, 22, 25 и 28 июня.