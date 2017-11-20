ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноя — РИА Новости. Предприятие "Газпром добыча Ямбург", оказывающее поддержку гимназии из Нового Уренгоя, школьник которой рассказал в бундестаге о немецком солдате-участнике Сталинградской битвы, не финансировало поездку ее учащихся в Германию, сообщил РИА Новости руководитель службы по связям с общественностью и СМИ компании Сергей Чернецкий.

В своем выступлении, видео которого опубликовано на YouTube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Денег на участие школьников в этом мероприятии компания не выделяла", — заявил собеседник агентства, уточнив, что предприятие оказывает материальную поддержку ряду образовательных учреждений на Ямале, в том числе четырем школам Нового Уренгоя.

Комментируя выступление учащегося гимназии, он выразил мнение, что школьник "сказал не совсем то, что хотел сказать", отметив, что в подобных случаях взрослым нужно помогать детям.

Ранее Минобрнауки запросило информацию в региональном ведомстве ЯНАО из-за выступления школьника в бундестаге.