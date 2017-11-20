В Госдуме рассказали, как снизить популярности криминальной субкультуры

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информации, информационным технологиям и связи Леонид Левин ("Справедливая Россия") заявил, что снизить распространенность криминальной субкультуры среди молодежи поможет популяризация положительных примеров для подражания и поддержка талантливых молодых людей на государственном уровне.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры. Согласно документу, в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях запрещается "пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения". Согласно пояснительной записке, Роскомнадзор получит право блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни, во внесудебном порядке.

"Надо бороться не с контентом, формирующим "привлекательный" образ криминального мира, а с причинами, побуждающими молодых людей подписываться на соответствующие паблики в соцсетях и повторять определенную модель поведения. Очевидно, что вопрос лежит в первую очередь в плоскости воспитания и образования, состояние которого и приводит к таким по сути архаизмам, когда "блатную романтику", являющуюся пережитком 90-х и нулевых годов, кто-то активно пытается перенести в современные реалии и им в какой-то мере это, к сожалению, удается", — приводит слова Левина его пресс-служба.

По его словам, молодежь должна видеть другие примеры для подражания, и подавать их надо на том языке, который понимают молодые люди. По мнению депутата, за такого рода воспитание ответственна в первую очередь семья. Он добавил, что государству необходимо использовать все ресурсы для того, чтобы показать подрастающему поколению другие модели поведения и возможные перспективы.

"Речь идет, например, о победителях международных олимпиад, соревнований, тех, кто на музыкальной сцене, в литературе и IT-сфере продвигает идеи того, каким должен быть современный успешный человек. Именно таких людей необходимо поддерживать на государственном уровне", — пояснил Левин.