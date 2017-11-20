В Кремль 17 декабря доставят главную новогоднюю елку страны

17:0220.11.2017
(обновлено: 17:04 20.11.2017)
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны срубят 15 декабря в Подмосковье и 17 декабря доставят на специальном автопоезде в Кремль, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова.
В прошлом году в Истринском районе Московской области была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров.
Елка будет традиционно установлена на Соборной площади Кремля.
"По поручению президента России, управление делами традиционно выступает организатором комплекса мероприятий по проведению Общероссийской новогодней Елки", — сказала Крылова.
"Дерево выбрано, 15 декабря елку срубят, на следующий день запланирована транспортировка, и 17 декабря новогоднюю красавицу доставят в Москву", — добавила она.
В Государственном Кремлевском дворце проходит Общероссийская детская елка.
Артисты подготовили для детей яркий музыкальный спектакль.
На Общероссийскую детскую елку приглашены воспитанники детских домов, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в "горячих" точках, отличники учебы, победители и призеры олимпиад и конкурсов.
Помимо новогоднего представления, ребят ждут праздничные конкурсы, игровые программы и аттракционы.
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
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Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
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Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.