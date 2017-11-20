В Кремль 17 декабря доставят главную новогоднюю елку страны

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны срубят 15 декабря в Подмосковье и 17 декабря доставят на специальном автопоезде в Кремль, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова.

В прошлом году в Истринском районе Московской области была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров.

Елка будет традиционно установлена на Соборной площади Кремля.

"По поручению президента России, управление делами традиционно выступает организатором комплекса мероприятий по проведению Общероссийской новогодней Елки", — сказала Крылова.

"Дерево выбрано, 15 декабря елку срубят, на следующий день запланирована транспортировка, и 17 декабря новогоднюю красавицу доставят в Москву", — добавила она.