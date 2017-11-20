РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Кремль 17 декабря доставят главную новогоднюю елку страны

17:0220.11.2017
(обновлено: 17:04 20.11.2017)
0690
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНовогодняя елка в Кремле. Архивное фотоНовогодняя елка в Кремле. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны срубят 15 декабря в Подмосковье и 17 декабря доставят на специальном автопоезде в Кремль, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова.

Праздничный салют во время празднования Нового года в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В центре Москвы перекроют улицы из-за подготовки к Новому году
В прошлом году в Истринском районе Московской области была выбрана тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров.

Елка будет традиционно установлена на Соборной площади Кремля.

"По поручению президента России, управление делами традиционно выступает организатором комплекса мероприятий по проведению Общероссийской новогодней Елки", — сказала Крылова.

"Дерево выбрано, 15 декабря елку срубят, на следующий день запланирована транспортировка, и 17 декабря новогоднюю красавицу доставят в Москву", — добавила она.

Новогодняя сказка, подарки и детский смех. Общероссийская елка в Кремле
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ Государственном Кремлевском дворце проходит Общероссийская детская елка.Родители с детьми окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В Государственном Кремлевском дворце проходит Общероссийская детская елка.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАртисты подготовили для детей яркий музыкальный спектакль.Дед Мороз во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты подготовили для детей яркий музыкальный спектакль.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа Общероссийскую детскую елку приглашены воспитанники детских домов, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в "горячих" точках, отличники учебы, победители и призеры олимпиад и конкурсов.Дети после окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На Общероссийскую детскую елку приглашены воспитанники детских домов, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в "горячих" точках, отличники учебы, победители и призеры олимпиад и конкурсов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПомимо новогоднего представления, ребят ждут праздничные конкурсы, игровые программы и аттракционы.Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Помимо новогоднего представления, ребят ждут праздничные конкурсы, игровые программы и аттракционы.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАртисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПраздник проводится в трех залах Государственного Кремлевского дворца.Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Праздник проводится в трех залах Государственного Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАртисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРодители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце.Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Родители с детьми в очереди на новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАртист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Артист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артист во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДети получают подарки после новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Дети получают подарки после окончания новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дети получают подарки после новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПодарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце.Подарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Подарки для детей, пришедших на новогоднее представление на Главной сцене в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка – обязательные участники представления новогодней елки в Кремле.Дед Мороз и Снегурочка во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дед Мороз и Снегурочка – обязательные участники представления новогодней елки в Кремле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАртисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАртисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАртисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Мальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Мальчик в костюме Бэтмэна во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкАртисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВпервые новогодняя елка в Кремле прошла в 1954 году. Тогда музыкальный спектакль для детей показывали в Большом зале Кремлевского дворца.Артисты во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Впервые новогодняя елка в Кремле прошла в 1954 году. Тогда музыкальный спектакль для детей показывали в Большом зале Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.Дети во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце.
/
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена