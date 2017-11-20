Минтруд сообщил об росте числа официальных безработных за неделю на 0,4%

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась в России на 0,4% за прошедшую неделю, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"С 8 по 15 ноября 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,4% и составила 714 120 человек", — заявили в Минтруде.

Рост численности безработных отмечался в 45 регионах, наибольший – в республиках Бурятия, Тува, Крым, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Астраханской, Курганской, Омской, Сахалинской областях, Алтайском крае. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 38 регионах, в том числе Адыгее, Карачаево-Черкесии, Хабаровском крае, г. Севастополе, Брянской, Псковской, Орловской, Ленинградской, Ульяновской и Калининградской областях.

Небольшой рост безработицы отмечался и в предыдущие две недели (с 25 октября по 1 ноября и с 1 по 8 ноября).

По состоянию на 15 ноября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 121 424 человека.

По оперативным данным, на 1 ноября 2017 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 0,9% от численности экономически активного населения (на 1 ноября 2016 года – 1,1 %).

По состоянию на 15 ноября 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц.