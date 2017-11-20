Восемь детей будут получать пенсии по потере кормильца после ДТП в Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Восемь детей будут получать пенсии по потере кормильца после столкновения микроавтобуса и лесовоза в Марий Эл, сообщает в понедельник отделение Пенсионного фонда России по республике.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них есть ребенок. Еще четверо пассажиров доставлены в больницы Йошкар-Олы, позже одну из пострадавших — 14-летнюю девочку перевезли на лечение в Казань.

"По оперативным данным после страшного ДТП, унесшего 15 жизней, восьми детям будет назначена пенсия по потере кормильца. Из них пять человек в возрасте до 18 лет, один — старше 18-ти, двое — круглые сироты", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отделения ПФР по республике РИА Новости пояснили, что дети старше 18 лет могут получать пенсию до 23 лет в случае очного обучения в любом из образовательных учреждений.

"В выходные сотрудники отделения Пенсионного фонда провели всю подготовительную работу, люди уведомлены о возможности получения этой пенсии. Для ее получения им нужно подать соответствующе заявление в ПФР", — сказал собеседник агентства.

Ведомство отмечает, что готово оказать содействие в назначении всех пенсий и иных выплат, полагающихся по линии ПФР, и сделать это в кратчайшие сроки. В отделении ПФР по Марий Эл и его территориальных органах работают горячие линии.