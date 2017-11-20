Депутаты от "Единой России" возьмут на стажировку молодежь из регионов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" возьмут на стажировку молодых ребят, которые впоследствии могут стать помощниками парламентариев на общественных началах в регионах, сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Президиум сегодня одобрил еще одну тему. Это тема, связанная с работой представителей нашей фракции на "Территории смыслов" на Клязьме летом этого года, когда мы встречались с молодёжью. Мы обсудили вопросы нашего взаимодействия и предоставления возможности нашим молодых коллегам, нашим молодым ребятам практику у депутатов Госдумы. В течение этого периода была проведена "Молодой гвардией" большая работа, было отобрано 20 тысяч заявлений. Сейчас отобрано 150 заявлений ребят, которые хотели бы активно поработать с депутатами Госдумы в качестве стажеров", — сказал Неверов журналистам.

"Мы предложили нашим коллегам на региональной неделе, которая у нас пройдёт с 27 ноября по 3 декабря, у себя в регионах посмотреть этих ребят, пригласить их к себе стажировку… В рамках такой стажировки мы рекомендовали нашим коллегам отобрать себе молодых ребят помощниками на общественных началах у себя в регионах для того, чтобы совместно работать по молодежной тематике, по молодёжным проектам", — отметил он.

Неверов подчеркнул, что работа с молодыми людьми, восприятие их идей очень важны не только для фракции "Единая Россия" — это приоритет Думы в целом. "Сегодня в Малом манеже стартовал Всероссийский молодежный форум Государственной Думы. И я уверен, что молодые люди, которые принимают там участие, будут востребованы в дальнейшем", — заключил он.

Первый Всероссийского молодёжного форума Госдумы проходит в Москве 20-21 ноября. Среди участников мероприятия – молодые парламентарии органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные депутаты, молодые ученые и аспиранты, чьи научные исследования связаны с законотворческой работой, члены молодежных организаций политических партий, представленных в Госдуме, а также руководители ряда министерств и ведомств, ведущие экономисты, руководители крупнейших отечественных вузов, сообщили ранее в пресс-службе нижней палаты.