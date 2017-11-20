Депутаты от "Единой России" возьмут на стажировку молодежь из регионов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" возьмут на стажировку молодых ребят, которые впоследствии могут стать помощниками парламентариев на общественных началах в регионах, сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
"Мы предложили нашим коллегам на региональной неделе, которая у нас пройдёт с 27 ноября по 3 декабря, у себя в регионах посмотреть этих ребят, пригласить их к себе стажировку… В рамках такой стажировки мы рекомендовали нашим коллегам отобрать себе молодых ребят помощниками на общественных началах у себя в регионах для того, чтобы совместно работать по молодежной тематике, по молодёжным проектам", — отметил он.
Первый Всероссийского молодёжного форума Госдумы проходит в Москве 20-21 ноября. Среди участников мероприятия – молодые парламентарии органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные депутаты, молодые ученые и аспиранты, чьи научные исследования связаны с законотворческой работой, члены молодежных организаций политических партий, представленных в Госдуме, а также руководители ряда министерств и ведомств, ведущие экономисты, руководители крупнейших отечественных вузов, сообщили ранее в пресс-службе нижней палаты.