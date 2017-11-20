Раннее сексуальное образование ведет к развращению детей, заявила Яровая

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая выступила против раннего сексуального образования, так как, по её мнению, это ведёт только к развращению детей.

"Я против, честно вам скажу, вот этого внедренного по европейским стандартам раннего сексуального образования. Это ничего кроме развращения и непонимания у ребёнка не вызывает, для познания есть определённые возрастные критерии", — заявила Яровая, выступая в рамках Всероссийского молодежного форума Госдумы.

По ее словам, одна из проблем современного мира в том, "что ребёнку не даются критерии истины, распознания, что есть плохо, а что хорошо, но даётся огромный, неперевариваемый объем информации, несоотносимой с его возрастом, культурой и представлением о жизни".