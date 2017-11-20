Песков назвал причину заминки с принятием ГД закона о защите животных

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. С принятием в Госдуме закона о защите животных произошла заминка, которая связана с необходимостью доработки ряда положений этого документа; в Кремле надеются, что в обозримой перспективе удастся найти развязку проблемных моментов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, с рассмотрением этого закона произошла определенная заминка, нам об этом известно. Известно также, что в свое время президент говорил о необходимости доработки этого документа. Также известно, что имеются определенные проблемы с доработкой этого документа в плане того, чтобы этот закон был реализуем… Но, тем не менее, вопрос не снимается с повестки дня, здесь просто нужно набраться терпения", — сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают о том, что несколько человек проводят голодовку перед зданием Госдумы. Зоозащитники выступают за скорейшее прохождение закона в нижней палате российского парламента. "Скажем так, мы предпочитали бы, чтобы этого, конечно, не было. Закон остается на повестке дня, и мы надеемся, что все-таки в обозримой перспективе удастся найти развязку тех проблемных моментов, которые сейчас содержатся в тексте законопроекта", — подчеркнул Песков.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. Осенью 2016 года президент России Владимир Путин обратил внимание на важность его принятия и дал соответствующее поручение правительству РФ. Планировалось, что инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня 2017 года, затем называлась дата 21 июня. Позже в Госдуме заявили, что законопроект находится "почти на выходе" и может быть принят в ближайшие месяцы.

В среду депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об усилении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до трех лет лишения свободы. В настоящее время действующее законодательство не предусматривает возможность такого строгого наказания.