Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что бороться в России за гендерное равенство — значит отказаться от имеющихся у женщин привилегий перед мужчинами, таких как вежливость, забота и внимание.

"Если говорить о популярной теме гендерного равенства, я вам расскажу свое отношение: когда за рубежом встречаюсь с коллегами, которые одержимы идеей гендерного равенства, я говорю, что мы против гендерного равенства, они настораживаются. Понимаете, мы в России за женские привилегии, и мы настолько к этому привыкли, что сейчас бороться за равенство значит отказать от своих привилегий", — заявила Яровая, выступая в рамках Всероссийского молодежного форума Госдумы.

Она пояснила, что к таковым привилегиям относятся "обыденные человеческие отношения между мужчиной и женщиной: та вежливость, деликатность, забота, внимание".

По словам депутата, в какой-то момент борьба за гендерное равенство привела к тому, что на самом деле положение женщины в обществе "девальвировалось".

"С одной стороны, оно, как им (Европе) кажется, было поднято на высоту в утверждении каких-то прав, но на самом деле, по факту это приводит к тому, к чему приводит. В конечном счёте, у них исчезает "беременная женщина" и появляется "беременный человек", — считает вице-спикер Госдумы.

Как сообщила в октябре газета Sunday Times, министерство иностранных дел Великобритании попросило ООН внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах и заменить термин "беременная женщина" на "беременный человек", чтобы не ущемлять права трансгендеров. Эта новость вызвала недоумение у ряда российских депутатов. Так, Виталий Милонов счел, что эта идея противоречит здравому смыслу.