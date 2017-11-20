Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что бороться в России за гендерное равенство — значит отказаться от имеющихся у женщин привилегий перед мужчинами, таких как вежливость, забота и внимание.
Она пояснила, что к таковым привилегиям относятся "обыденные человеческие отношения между мужчиной и женщиной: та вежливость, деликатность, забота, внимание".
По словам депутата, в какой-то момент борьба за гендерное равенство привела к тому, что на самом деле положение женщины в обществе "девальвировалось".
Как сообщила в октябре газета Sunday Times, министерство иностранных дел Великобритании попросило ООН внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах и заменить термин "беременная женщина" на "беременный человек", чтобы не ущемлять права трансгендеров. Эта новость вызвала недоумение у ряда российских депутатов. Так, Виталий Милонов счел, что эта идея противоречит здравому смыслу.