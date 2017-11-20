В России более 30% преступлений раскрывают участковые полицейские

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Более 30% преступлений в России ежегодно раскрываются участковыми уполномоченными сотрудниками полиции, заявил в рамках церемонии финала конкурса "Народный участковый" первый замглавы МВД Александр Горовой.

"Сегодня более 13,5 миллионов обращений в среднем рассматриваются участковыми уполномоченными полиции. Более 30% преступлений, которые совершаются на территории страны, раскрываются ими", — сказал Горовой.

В понедельник в МВД подвели итоги ежегодного конкурса "Народный участковый". Победителем стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД по Ленинскому району республики Татарстан, капитан полиции Рузель Гарипов, ему достался главный приз — автомобиль УАЗ "Патриот". Второе место занял участковый уполномоченный полиции управления МВД по Ненецкому автономному округу Роман Гудков, третье место — Руслан Бейсембаев, старший участковый уполномоченный полиции межмуниципального отдела "Анадырский" Чукотского автономного округа.