В СФ просят проверить гимназию в ЯНАО, ученик которой выступил в Бундестаге

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по международным делам обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя, ученик которой выступил в Бундестаге.

Видеозапись выступления школьника из Нового Уренгоя опубликована на одном из каналов сервиса YouTube. В своем выступлении учащийся гимназии рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам школьника, данный солдат после прекращения боев попал в лагерь для военнопленных, однако вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Подросток заявил, что история солдата и работа над проектом, связанным с изучением его биографии, тронули его и "подтолкнули на посещение захоронения солдат Вермахта" вблизи города Копейска Челябинской области. По словам школьника, он "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Мы считаем такие выступления недопустимыми. Просим вас организовать проверку гимназии, включая учебную программу", — заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, обращаясь к присутствующему на заседании комитета замгубернатора ЯНАО Александру Мажарову.

Он уточнил, что в распоряжении комитета есть видеозапись этого выступления. По словам сенатора, в ситуации необходимо "разбираться". "Не с ребенком, конечно, а со взрослыми. Там есть работа и для правоохранителей", — заявил он.

Как сообщил Мажаров, он связался для выяснения всех обстоятельств с руководством Нового Уренгоя. "Ребенку просто не удалось правильно донести свою мысль. Он имел в виду, что война страшна для обеих сторон", — сказал он.

В свою очередь сенатор Олег Морозов предложил выяснить, как организаторам поездки школьников удалось добиться их выступления в Бундестаге. "Как взрослые добились их выступления в Бундестаге? Вот важный вопрос", — заявил сенатор.

Ранее руководитель пресс-службы губернатора ЯНАО Надежда Носкова заявила РИА Новости, что СМИ в своих публикациях сместили акцент в речи школьника. Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз заявил, что школьник поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно.