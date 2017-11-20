Эксперты предложили изменить систему формирования ОНК

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Система формирования Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) нуждается в обновлении, а поле их деятельности – в расширении, в частности необходимо создать систему выборщиков для анализа кандидатур и расширить возможности для выдвижения, следует из рекомендаций Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, поступивших в распоряжение РИА Новости.
"Предлагается рассмотреть возможность создания системы выборщиков, которые направляются по равным квотам от ведущих органов гражданского общества и профильных правозащитных негосударственных институтов – Общественная палата РФ, президентский Совет по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, общественные советы при ФСИН и МВД. Они образуют коллегию экспертов, планомерно ведущую анализ выдвинутых кандидатур, отбор их в соответствии с особенностями данного региона, определяют назначение членами ОНК", — говорится в рекомендациях.
Кроме того, эксперты предлагают также снять ограничения на организационно-правовые формы и сроки с момента регистрации некоммерческих организаций, включая религиозные. При этом авторы отмечают необходимость устрожения требований по соответствию их практической деятельности в сфере защиты прав человека и общественного контроля за их соблюдением.
Формы и методы
Авторы исследования предлагают также изменить формы и методы общественного контроля. В частности, разрешить деятельность членов ОНК одного субъекта РФ в соседних регионах данного федерального округа, инициировать создание попечительских советов при отдельных учреждениях мест принудительного содержания.
Эксперты также предлагают наделить членов ОНК правом самостоятельно обращаться в соответствующие органы, которым подведомственны ЗАТО, например, Минобороны или Росатом, и в администрации ЗАТО за получением соответствующих пропусков.
"Мандат члена ОНК должен быть основанием для подачи заявления на выдачу пропуска в ЗАТО, на территории которого имеются МПС подконтрольные ОНК. И, если конкретный член ОНК, как гражданин РФ, не имеет ограничений или запретов, установленных законодательством РФ для пребывания на территории ЗАТО, то он должен иметь право получить такой пропуск", — говорится в аналитической записке.
Обмен опытом и окна социальной адаптации
"Кроме того, в целях совершенствования работы ОНК предлагается: создать постоянно действующие площадки обмена опытом работы ОНК на межрегиональном и всероссийском уровнях; активнее привлекать к формированию ОНК представителей системных общероссийских общественных организаций, таких как Союз журналистов России, "Опора России", "Деловая Россия" и тому подобное", — говорится в материалах.
"Организовать работу по предоставлению юридической помощи осужденным представителями гражданских юридических бюро. Кроме того, осуществлять правовое информирование осужденных работниками юридических служб учреждений и органов УИС", — говорится в рекомендациях.