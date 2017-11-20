Эксперты предложили изменить систему формирования ОНК

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Система формирования Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) нуждается в обновлении, а поле их деятельности – в расширении, в частности необходимо создать систему выборщиков для анализа кандидатур и расширить возможности для выдвижения, следует из рекомендаций Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, поступивших в распоряжение РИА Новости.

ОНК контролируют соблюдение прав человека в местах принудительного содержания (МПС). Эксперты в своем исследовании обратили внимание, что в основе модернизации современной российской уголовно-исполнительной системы лежит переориентация деятельности учреждений и органов этой системы на создание условий, позволяющих как обеспечить безопасность общества, так и способствующих ресоциализации осужденных. Важнейшую роль в этом процессе играет привлечение общественности для оказания социальной помощи осужденным, совершенствование сотрудничества с различными институтами гражданского общества, отметили авторы исследования.

"Предлагается рассмотреть возможность создания системы выборщиков, которые направляются по равным квотам от ведущих органов гражданского общества и профильных правозащитных негосударственных институтов – Общественная палата РФ, президентский Совет по правам человека, уполномоченный по правам человека в РФ, общественные советы при ФСИН и МВД. Они образуют коллегию экспертов, планомерно ведущую анализ выдвинутых кандидатур, отбор их в соответствии с особенностями данного региона, определяют назначение членами ОНК", — говорится в рекомендациях.

Кроме того, эксперты предлагают также снять ограничения на организационно-правовые формы и сроки с момента регистрации некоммерческих организаций, включая религиозные. При этом авторы отмечают необходимость устрожения требований по соответствию их практической деятельности в сфере защиты прав человека и общественного контроля за их соблюдением.

Формы и методы

Эксперты также предложили увеличить количество кандидатов в ОНК от одной некоммерческой организации с 2 до 5 и разрешить самовыдвижение кандидатов при наличии гарантий их реальных возможностей работы в этой сфере.

Авторы исследования предлагают также изменить формы и методы общественного контроля. В частности, разрешить деятельность членов ОНК одного субъекта РФ в соседних регионах данного федерального округа, инициировать создание попечительских советов при отдельных учреждениях мест принудительного содержания.

Эксперты также предлагают наделить членов ОНК правом самостоятельно обращаться в соответствующие органы, которым подведомственны ЗАТО, например, Минобороны или Росатом, и в администрации ЗАТО за получением соответствующих пропусков.

"Мандат члена ОНК должен быть основанием для подачи заявления на выдачу пропуска в ЗАТО, на территории которого имеются МПС подконтрольные ОНК. И, если конкретный член ОНК, как гражданин РФ, не имеет ограничений или запретов, установленных законодательством РФ для пребывания на территории ЗАТО, то он должен иметь право получить такой пропуск", — говорится в аналитической записке.

Обмен опытом и окна социальной адаптации

Эксперты также предлагают с целью снижения риска коррупционной составляющей деятельности администрации органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, органов внутренних дел, закрепить право участия членов ОНК в процессе подготовки материалов для предоставления условно-досрочного освобождения, а также при замене неотбытой части наказания на более мягкий вид наказания.

"Кроме того, в целях совершенствования работы ОНК предлагается: создать постоянно действующие площадки обмена опытом работы ОНК на межрегиональном и всероссийском уровнях; активнее привлекать к формированию ОНК представителей системных общероссийских общественных организаций, таких как Союз журналистов России, "Опора России", "Деловая Россия" и тому подобное", — говорится в материалах.

Предлагается также создать в региональных многофункциональных центрах на территории РФ единое окно "Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества", которые будут предоставлять сервисы миграционной, налоговой службы, пенсионного фонда, службы занятости и других органов государственной и местной власти;, осуществлять регистрацию по месту жительства или пребывания, оказывать социальную помощь и организовывать профориентацию и обучение.

"Организовать работу по предоставлению юридической помощи осужденным представителями гражданских юридических бюро. Кроме того, осуществлять правовое информирование осужденных работниками юридических служб учреждений и органов УИС", — говорится в рекомендациях.