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Общество

Дистанционное обучение в ЮУрГУ теперь доступно из любой точки мира

16:2320.11.2017
(обновлено: 16:24 20.11.2017)
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© Фото : Виктория МатвейчукДистанционное обучение в ЮУрГУ теперь доступно из любой точки мираДистанционное обучение в ЮУрГУ теперь доступно из любой точки мира
© Фото : Виктория Матвейчук

В том, что удаленное обучение получит статус высококачественного, относительно недавно были уверены лишь единицы. Однако цифровая экономика вносит свои коррективы и сегодня уже мало кого удивит, что обучение через интернет — это удобный и качественный инструмент для профессионального образования или повышения квалификации.

Южно-Уральский государственный университет успешно применяет современные технологии образования, среди которых e-learning (электронное обучение) — это система обучения при помощи новейших информационных и интернет-технологий и мультимедиа.

Институт открытого и дистанционного образования (ИОДО) ЮУрГУ позволяет любому получить как базовое, так и дополнительное образование по его основной деятельности. Дистанционно с применением цифровых технологий в ЮУрГУ в 2017 году получают образование 9,5 тысяч человек. Почти половина из них — те, кто хочет удаленно получить второе высшее образование, окончить магистратуру и пройти курсы повышения квалификации. Треть обучающихся дистанционно — это вчерашние школьники, получающие первое высшее образование.

"Высшее образование доступно по 6 направлениям бакалавриата — экономика, менеджмент, строительство, юриспруденция, государственное и муниципальное управление и педагогическое образование. Также можно продолжить обучение в магистратуре по самым востребованным в вузе направлениям: экономика, юриспруденция, государственное и муниципальное управление. Стоимость ежегодного курса приятно удивит по сравнению с ценами традиционной очной или очно-заочной формы — от 700 долларов (40 000 рублей по курсу ЦБ РФ на дату размещения настоящего рекламного материала) в год. Для удобства обучения мы внедряем все учебные программы университета в образовательный портал "Электронный ЮУрГУ". Это поможет студенту в любое время вернуться к материалу занятий и поддерживать связь с преподавателем. Если студент что-то не понимает в аудитории, у него всегда есть шанс понять это самостоятельно при помощи других ресурсов", — рассказывает директор Института открытого и дистанционного образования ЮУрГУ Александр Дёмин.

Для успешной учебы на портале есть практически всё необходимое: теоретический материал, алгоритмы решения задач, подсказки, которыми можно воспользоваться при затруднениях, тренировочные тесты и справочные материалы. Студент имеет возможность лично "присутствовать" на онлайн лекции преподавателя, не выходя из дома, или посмотреть эту лекцию позже в записи.

Еще одной образовательной инновацией Южно-Уральского государственного университета являются массовые открытые (бесплатные) онлайн-курсы (МООС), которые позволяют показать достоинства национального образования неограниченному числу слушателей из разных стран мира с разными интересами и уровнями подготовки, формируя бренды конкретных вузов. Сегодня на портале дистанционного образования ЮУрГУ размещено более 2 тысяч различных курсов для школьников, студентов, аспирантов преподавателей и госслужащих.

Например, такие курсы как "Управление государственными и муниципальными закупками", "Иностранный язык", "Психология" и т.д. Простой интерфейс портала позволяет моментально сориентироваться и найти нужный материал.

Алексей Васильев, специалист по маркетингу: "Работая в крупной компании Челябинска, как и многие сегодня, столкнулся с системой тендеров и закупок. Чтобы разобраться в этом вопросе, я выбрал курс "Управление государственными и муниципальными закупками" на портале дистанционного образования ЮУрГУ. В сжатые сроки получил все необходимые знания. Конечно, огромный плюс в том, что обучение проходило дома за компьютером, так как дистанционное обучение — это отличная возможность совмещать работу и учебу. И я сам могу выбирать время и место занятий".

С каждым годом значительно увеличивается число желающих обучаться и обучать дистанционно. Сегодня 2900 студентов со всего мира получают высшее образование дистанционно в ЮУрГУ: из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Амурской области, Екатеринбурга, Республики Башкортастан, Москвы и Московской области, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Монголии, Турции, Катара, США, Кипра и др. Схема подачи документов предельно проста, поэтому в Институте открытого и дистанционного образования ЮУрГУ могут учиться студенты из любой точки мира.

Отправить запрос на обучение можно любым удобным способом: онлайн, по электронной или наземной почте, лично приехав в университет или в одно из его представительств. На сайте размещена подробная инструкция для каждого способа.

"Внедрение новых технологий преподавания удобно с точки зрения и студентов, и преподавателей. Мы в настоящее время работаем над созданием онлайн-курсов для большого количества пользователей. И главная наша цель — это кастомизация учебных курсов, то есть возможность выбрать персональную траекторию обучения. Такой курс подстраивается под человека, учитывая его индивидуальные особенности, его занятость, знание русского языка и т.д.", — поясняет Александр Дёмин, директор ИОДО ЮУрГУ.

Развитие дистанционного образования в Южно-Уральском государственном университете нацелено на трансформирование системы подготовки специалистов, которые будут востребованы в условиях цифровой экономики. Персональные траектории в образовании позволяют соответствовать изменяющимся запросам рынка и делают процесс обучения более эффективным и интересным.

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