Опрос показал, сколько россиян опасаются, что не смогут выплатить кредит

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Большинство россиян, имеющих в настоящее время кредит, считает, что его погашение не вызовет у них особых затруднений, показали данные опроса ВЦИОМ.

"Большинство из тех, кто сообщил о текущих кредитах (72%), полагают, что погашение задолженностей не вызовет у них серьезных затруднений", — говорится в опросе.

Однако отмечается, что большие осложнения предполагают 22%, что меньше, чем в 2009 году, когда такие ожидания были у 37% опрошенных. Всего 4% опасаются, что не смогут выплатить кредит совсем.

Как основной источник средств для расчета россияне используют зарплату — об этом сказали 75% от числа тех, у кого сейчас есть кредит. Еще 24% собираются применить различные пенсии — по старости, инвалидности, социальные.

Отмечается, что всего о наличии у них текущего кредита сообщили 57% опрошенных, а подавляющее большинство — 86% — заявило, что не собирается брать кредит в ближайшее время.

Самым популярным способом срочного получения необходимой суммы остается возможность взять в долг у родственников или знакомых, к нему предполагают прибегнуть 64% опрошенных. Кредит оказался на втором месте, его возьмут 35%.

Опрос был проведен 13-15 ноября 2017 года путем телефонных интервью 1800 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.