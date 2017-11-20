В столичный регион в конце недели придут морозы до восьми градусов

Люди гуляют в одном из парков Москвы в морозный день. архивное фото

Люди гуляют в одном из парков Москвы в морозный день. архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Похолодание ожидается в столичном регионе в пятницу, столбики термометра могут опуститься до минус 8 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Последний день рабочей недели над берегами Москвы-реки расположится антициклон. Облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Минус 4 – минус 6 ночью в столице, минус 3 — минус 8 по области и минус 2 – минус 4 в Москве днем, минус 1 – минус 6 по области", — сказал специалист центра.

Таким образом, по его словам, на этой неделе пятница станет самым холодным днем, а понедельник — самым теплым.