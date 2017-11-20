В центре Москвы появилось 14 мест для парковки туристических автобусов

Двухэтажный экскурсионный автобус на улице в Москве. Архивное фото

Двухэтажный экскурсионный автобус на улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Не шести улицах в центре столицы организованы 14 новых парковочных мест для туристических автобусов. В частности, стоянки появились на Садовой-Самотечной улице, Тургеневской площади, Фрунзенской набережной, в Рязанском проезде, на Краснопрудной улице, в Театральном проезде, сообщает официальный портал мэра Москвы.

"Стоянки позволят улучшить дорожно-транспортную ситуацию в исторической части города и обеспечить комфортные условия обслуживания туристов", — рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помимо этого в Москве уже функционирует более 90 мест для парковки туристических автобусов.