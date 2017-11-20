В России предложили создать пункты сбора просроченных лекарств

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сенатор Сергей Калашников направил в Минздрав запрос, в котором просит ведомство разъяснить, куда россияне могут сдавать лекарства с истекшим сроком годности, и предлагает организовать специальные пункты приема просроченных медикаментов, пишет "Парламентская газета".

Сейчас в России по закону просроченные лекарства запрещены к продаже и должны храниться отдельно от других лекарственных средств. При этом места, куда можно было бы их утилизировать, нет.

"Одной из актуальных экологических проблем является утилизация просроченных лекарств. Эта проблема стоит как перед всеми медицинскими учреждениями, включая аптеки, так и перед населением", – говорится в письме, текст которого есть в распоряжении издания.

Сенатор просил попросил главу Минздрава Веронику Скворцову проинформировать его о нормативном регулировании проблемы и о планах ведомства по совершенствованию системы утилизации просроченных лекарств в масштабах страны, сообщает издание.

Калашников также предложил организовать специальные пункты приема у населения просроченных медикаментов.

"За границей люди сознательные, а у нас, к сожалению, не очень. Никаких предложений по стимулированию граждан сдавать медикаменты с истёкшим сроком годности у нас не проходили. Поэтому сегодня россияне, не задумываясь, выбрасывают лекарства в мусорное ведро, что, конечно, очень плохо", — цитирует газета его письмо.