В Совфеде готовы рассмотреть обращение СПЧ по закону о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Совете Федерации готовы рассмотреть обращение СПЧ по закону о СМИ-иноагентах, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Президентский совет по правам человека (СПЧ) подготовил экспертное заключение на законопроект о СМИ-"иностранных агентах", в нем правозащитники критикуют грубое нарушение процедуры принятия законопроекта и неопределённость содержащихся в нем понятий, которая позволяет произвольно преследовать и применять закон ко всем СМИ, ранее сообщила РИА Новости член СПЧ Тамара Морщакова,.

"У нас нет письма СПЧ, но если оно поступит в Совет Федерации до заседания комитета во вторник, то будет внимательно рассмотрено при обсуждении соответствующего закона", — сказал Клишас.

По его словам, в Совфеде всегда внимательно относятся к позиции СПЧ.

Ранее Клишас заявил РИА Новости, что профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддерживает закон о СМИ-иноагентах, будет рекомендовать Совфеду одобрить его на заседании 22 ноября.

В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-"иностранных агентах" не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.