Где вы раньше были? Пушков высмеял ОБСЕ за критику закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков резко прокомментировал призыв ОБСЕ прекратить регистрацию российских и американских СМИ в качестве иноагентов. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter.

"Когда США принуждали RT к регистрации иноагентом, ОБСЕ молчала. Когда же Россия решила дать этот статус СМИ США, очнулась. А раньше где была?", — написал парламентарий.

В течение двух месяцев ОБСЕ не реагировала на действия США в отношении RT и прокомментировала ситуацию только сейчас. Алексей Пушков объясняет это тем, что "призывать задним числом безопаснее".

ОБСЕ призвала Россию и США не объявлять СМИ иноагентами. Но 2 месяца,пока США давили на RT, ОБСЕ молчала.Призывать задним числом безопаснее. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 ноября 2017 г.

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир назвал регистрацию СМИ-иноагентов "опасной практикой".

"Я призываю как Соединенные Штаты, так и Российскую федерацию еще раз обдумать и воздержаться от требования регистрировать СМИ в качестве "иностранных агентов", — заявил он.

Главный редактор международного информационного агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию американского Минюста согласно Закону об иностранных агентах от 1938 года. Партнерскую компанию агентства Sputnik – Reston Translator, ретранслирующую радиопрограммы, также зарегистрировали в качестве иностранного агента.

В то же время британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle и многие другие иностранные государственные СМИ в качестве иностранного агента не зарегистрированы.

В Министерстве иностранных дел России сообщали, что Москва разрабатывает ответ на действия американских властей. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, в свою очередь, заявил, что Россия зеркально ответит на требование Вашингтона признать российские СМИ и их партнерские компании иноагентами.

В среду в Госдуме приняли закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут признать иноагентами. Российские парламентарии подчеркнули, что поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были вынужденной мерой в ответ на притеснение журналистов в США.

Некоторые СМИ уже уведомили о возможном признании в России иноагентами. Минюст России в четверг подтвердил, что направил соответствующие письма в адрес "Голоса Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", регионального проекта IdeL.Реалии, телеканала "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф".