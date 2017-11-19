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Общество

Где вы раньше были? Пушков высмеял ОБСЕ за критику закона о СМИ-иноагентах

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (33)
20:4119.11.2017
(обновлено: 20:49 19.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкАлексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фотоАлексей Пушков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков резко прокомментировал призыв ОБСЕ прекратить регистрацию российских и американских СМИ в качестве иноагентов. Соответствующий пост он разместил в своем Twitter.

"Когда США принуждали RT к регистрации иноагентом, ОБСЕ молчала. Когда же Россия решила дать этот статус СМИ США, очнулась. А раньше где была?", — написал парламентарий.

В течение двух месяцев ОБСЕ не реагировала на действия США в отношении RT и прокомментировала ситуацию только сейчас. Алексей Пушков объясняет это тем, что  "призывать задним числом безопаснее".

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир назвал регистрацию СМИ-иноагентов "опасной практикой".

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"Я призываю как Соединенные Штаты, так и Российскую федерацию еще раз обдумать и воздержаться от требования регистрировать СМИ в качестве "иностранных агентов", — заявил он.

Главный редактор международного информационного агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию американского Минюста согласно Закону об иностранных агентах от 1938 года. Партнерскую компанию агентства Sputnik – Reston Translator, ретранслирующую радиопрограммы, также зарегистрировали в качестве иностранного агента.

В то же время британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle и многие другие иностранные государственные СМИ  в качестве иностранного агента не зарегистрированы.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Захарова назвала закон о СМИ-иноагентах вынужденным ответом

В Министерстве иностранных дел России сообщали, что Москва разрабатывает ответ на действия американских властей. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, в свою очередь, заявил, что Россия зеркально ответит на требование Вашингтона признать российские СМИ и их партнерские компании иноагентами.

В среду в Госдуме приняли закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут признать иноагентами. Российские парламентарии подчеркнули, что поправки о статусе СМИ-иностранных агентов были вынужденной мерой в ответ на притеснение журналистов в США.

Некоторые СМИ уже уведомили о возможном признании в России иноагентами. Минюст России в четверг подтвердил, что направил соответствующие письма в адрес "Голоса Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", регионального проекта IdeL.Реалии, телеканала "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф".

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль
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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Еремин
Сенатор Пушков - это мощь. Тут в последней своей передаче он сообщил, что амеры даже дорогого Леонида Ильича Брежнева купили, только бы он молчал, что амеры не были на Луне... Уважаю главу комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова ...и есть за что...
20:51
19.11.2017
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