Житель Сургута, выигравший 32 миллиона рублей, за деньгами пока не пришел

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноя — РИА Новости. Житель Сургута, выигравший более 32 миллионов рублей в лотерею "Гослото "7 из 49", пока не обратился за деньгами, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы АО "ТД Столото" Юлия Гавришова.

Ранее организаторы объявили о рекордном для этой лотереи выигрыше в размере 32,4 миллиона рублей жителем Сургута, которому не хватило до суперприза одного номера. Победный билет, по информации компании, обошелся ему в 50 рублей.

"Победитель пока не обратился", — рассказала собеседница агентства.

В начале ноября компания "Торговый Дом "Столото" сообщила, что 63-летняя жительница Воронежской области выиграла в лотерею рекордную для России сумму — 506 миллионов рублей. Победительницу искали около двух недель, поскольку внучка женщины сообщила ей, что билет ничего не выиграл. В компании также отметили, что часть средств пенсионерка планирует направить на благотворительность.

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