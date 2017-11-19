Представители Минобороны встретились с родными погибших при крушении Ту-154

Женщина зажигает свечу в память о жертвах крушения самолета ТУ-154 в Сочи. Архивное фото

Женщина зажигает свечу в память о жертвах крушения самолета ТУ-154 в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Представители Минобороны в воскресенье ещё раз встретились с родственниками погибших при крушении над Черным морем Ту-154, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.

"Обсудили вопросы установки мемориала, проведения памятных мероприятий, которые готовятся к годовщине трагедии, а также иные вопросы. Адвокаты коллегии начали оказывать пострадавшим юридическую помощь по различным сложным вопросам, возникшим в связи с трагедией, а также определенным социально-бытовым и жилищным вопросам", — сказал адвокат.

По его словам, представитель Главного управления по работе с личным составом МО РФ собрала информацию для дальнейшей тесной работы по разрешению отдельных трудностей, возникающих у семей погибших в авиакатастрофе.

На этой неделе родственники погибших при крушении над Черным морем Ту-154 встретились с заместителем министра обороны РФ Николаем Панковым, ранее сообщал Трунов РИА Новости.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Все они погибли.