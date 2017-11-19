Представители Минобороны встретились с родными погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Представители Минобороны в воскресенье ещё раз встретились с родственниками погибших при крушении над Черным морем Ту-154, сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов.
По его словам, представитель Главного управления по работе с личным составом МО РФ собрала информацию для дальнейшей тесной работы по разрешению отдельных трудностей, возникающих у семей погибших в авиакатастрофе.
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира. Все они погибли.