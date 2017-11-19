В Крыму оценили открытый Александру III памятник

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Открытый в Ялте памятник императору Александру III можно считать одним из самых знаковых на полуострове, заявила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Президент России Владимир Путин в субботу открыл памятник Александру III в Ялте. Он отметил вклад императора в развитие страны, экономики и роль России на политической арене.

Новосельская отметила, что Ливадия на южном берегу Крыма неспроста выбрана для установки памятника, так как император любил это место и часто бывал здесь.

"Мне очень понравилась эта скульптурная композиция. И панно, которое находится за памятником, композиционное, очень содержательное. Там основные вехи деятельности великого царя-миротворца. Открытие такого памятника – это очень знаковое событие для Крыма. Убеждена, что этот памятник можно считать одним из самых знаковых, особенно если принимать во внимание то, что царь умер в Ливадии", — сказала РИА Новости Новосельская.

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По ее словам, автор памятника Андрей Ковальчук является одним из самых талантливых скульпторов современности.

Памятник установлен в Ливадийском парке, на месте, где располагалось здание Малого дворца, в котором 1 ноября 1894 года скончался Александр III. Дворец был любимым местом пребывания императора, когда он приезжал в Ливадию. В годы Великой Отечественной войны здание было разрушено.

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