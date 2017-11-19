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Общество

Автор памятника Александру III не собирается ничего в нем менять

19:1119.11.2017
(обновлено: 19:30 19.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкПамятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в КрымуПамятник императору Александру III, установленный в Ливадийском парке в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Скульптор Андрей Ковальчук — создатель памятника Александру lll — абсолютно уверен в исторической правде своего произведения и не собирается в нем ничего менять, об этом рассказал РИА Новости сам автор памятника.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов на церемонии открытия памятника Александру III в Ялте. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Аксенов назвал важным событием открытие памятника Александру III

Накануне в Ялте был открыт памятник Александру III. Император в военной форме изображен сидящим, опирающимся на меч, позади него — барельеф, на котором изображены выдающиеся личности эпохи правителя: писатели Федор Достоевский, Лев Толстой, композитор Петр Чайковский и другие, также на рельефе показаны важные событие эпохи императора: строительство Транссибирской магистрали, создание самолета Можайского, появление Исторического музея, Третьяковской галереи.

Блогеры и ряд СМИ усмотрели в барельефе фактические ошибки, связанные с историей правления Александра III.

"Я уверен, что никаких ошибок нет, и ничего менять не собираюсь. У меня нет никаких сомнений, что все, что создано, соответствует эпохе Александра. Достоевский, несмотря на то, что умер за месяц до убийства Александра II, абсолютно верно присутствует в этом ряду", — прокомментировал Ковальчук.

Скульптор отметил, что Александр III опекал Достоевского еще до своей коронации.

Владимир Путин на церемонии открытия памятника Александру III в Ялте. 18 ноября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Путин отметил вклад императора Александра III в развитие страны

"Достоевский полностью поменял свои взгляды, он вначале был таким либералом- революционером, четыре года отбыл на каторге, а потом абсолютно изменил свои взгляды и фактически они очень были близки Александру III, идеология писателя была близка не только императору, но и многим богословaм его времени", — рассказал Ковальчук.

Он подчеркнул, что "абсолютно уместно, если автор соединяет такого великого писателя как Достоевский соединяет с эпохой Александра III".

"Второе, Можайский. Он первым в мире собрал такой самолет, который, к сожалению, имел проблемы с полетом. Западные авиаторы только в 1890-е годы собрали такой самолет, практически Можайского можно назвать пионером авиации мира. Самолет был готов во время правления Александра III", — рассказал скульптор.

По его словам, претензии к срокам строительства Транссиба, годам создания Исторического музея и Третьяковской галереи также беспочвенны.

"Исторический музей — да, он начинал строиться в 50-60-е годы XIX века, но официально он был открыт в 1883 году, когда Александр III уже был императором. Третьяковка официально была открыта в 1893 году, никаких нет вопросов. В 1891 году вышел указ императора по строительству Транссиба. Вcе соответствует эпохе и духу Александра", — резюмировал Ковальчук.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Седой Команданте
отличный памятник!
19:13
19.11.2017
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Малоросс
Либералы всё ищут, всё нюхают...
Катитесь в США - валите памятники Вашингтону!
19:19
19.11.2017
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