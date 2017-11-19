Собянин назвал стоимость строительства наземного метро в Москве

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Строительство первой очереди наземного метро в Москве будет стоить около 40 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Предварительно (на первую очередь) — около 40 миллиардов рублей. Расходы поделим пополам между правительством Москвы и РЖД", — написал он в блоге на своем сайте.

Речь идет о новой ветке наземного метро, соединяющей радиальные железнодорожные направления, которая может появиться в Москве к концу 2018 — началу 2019 года. Глава РЖД Олег Белозеров сообщал 16 ноября, что проект нового наземного метро в Москве потребует и от РЖД, и от города расходов в 25-30 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что проект властей Москвы и РЖД "Московские центральные диаметры" (МЦД) по созданию сквозного железнодорожного сообщения городов ближнего Подмосковья через центр столицы 15 ноября одобрил президент РФ Владимир Путин.

Планируется, что соединение разрозненных радиальных направлений железной дороги в единое целое, по сути создание системы наземного метро, позволит ежегодно перевозить почти 400 миллионов пассажиров. К 2025 году планируется создать семь диаметров с конечными остановками в Одинцове, Лобне, Нахабине, Подольске, Зеленограде, Раменском, Королеве, Железнодорожном. Первые две ветки предполагается запустить в 2018-2019 годах.