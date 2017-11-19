Собянин назвал стоимость строительства наземного метро в Москве

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Строительство первой очереди наземного метро в Москве будет стоить около 40 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Речь идет о новой ветке наземного метро, соединяющей радиальные железнодорожные направления, которая может появиться в Москве к концу 2018 — началу 2019 года. Глава РЖД Олег Белозеров сообщал 16 ноября, что проект нового наземного метро в Москве потребует и от РЖД, и от города расходов в 25-30 миллиардов рублей.
Планируется, что соединение разрозненных радиальных направлений железной дороги в единое целое, по сути создание системы наземного метро, позволит ежегодно перевозить почти 400 миллионов пассажиров. К 2025 году планируется создать семь диаметров с конечными остановками в Одинцове, Лобне, Нахабине, Подольске, Зеленограде, Раменском, Королеве, Железнодорожном. Первые две ветки предполагается запустить в 2018-2019 годах.