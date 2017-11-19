РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В СПЧ заявили о нарушении процедуры принятия закона о СМИ-иноагентах

15:5319.11.2017
(обновлено: 15:56 19.11.2017)
883826
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фотоЗаседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) подготовил экспертное заключение на законопроект о СМИ-"иностранных агентах", в котором правозащитники критикуют нарушение процедуры принятия законопроекта и неопределённость содержащихся в нем понятий, которая позволяет произвольно преследовать и применять закон ко всем СМИ.

Здание Минюста РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Закон о СМИ-иноагентах не затронет российские издания, заявили в Минюсте
Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщал, что совет изучит законопроект о СМИ-"иностранных агентах", как только он станет доступен в базе Госдумы, и подготовит экспертное заключение, которое представит и главе государства, и парламенту.

"Есть такое заключение, совет подготовил, сейчас идёт голосование по этому заключению", — сообщила в воскресенье РИА Новости член СПЧ Тамара Морщакова.

Основной вывод, к которому приходят правозащитники, заключается в том, что "закон позволяет произвольно преследовать за неопределённые самим законодателем действия, то есть привлекать кого захочется в данный момент", отметила она. Более того, была нарушена процедура принятия этого закона, подчеркнула член СПЧ.

Она пояснила, что в подготовленном заключении "критикуется неправильный порядок принятия закона, грубое нарушение процедуры, изменение концепции законопроекта во втором чтении, что недопустимо".

"Если концепция меняется, если предлагается вносить изменения не только в закон о СМИ, но и во многие другие, если внутри этого проекта предлагаются нормы, которые на самом деле не связаны с задачей адекватного ответа, а вообще выходят за рамки этих отношений, то тогда, конечно, концепция подверглась такому изменению, что требуется возвращение в первое чтение. Этого сделано не было, все очень торопятся", — уточнила Морщакова.

Журналисты. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
"Почему русские мстят?" Америка искренне возмущена законом об агентах
Правозащитница обратила внимание и на то, что предлагаемые нормы не содержат необходимых точных понятий, "закон можно применять ко всем", пояснила она.

"Кроме того, вообще не учитывается в законопроекте, что иностранные средства массовой информации могут и не подпадать под определение некоммерческих организаций, они могут быть коммерческими, они могут быть и другими — общественными, личными. И это все не учтено. Получается, что независимо от того, что представляет собой эта структура, на неё распространяются некие положения другого закона — о некоммерческих организациях, и это не годится", — заявила представитель СПЧ.

В ответ на вопрос о том, что предлагают в совете относительно дальнейшей судьбы закона — отклонить ли его или дорабатывать, она отметила, что сейчас не может говорить о конкретном предложении СПЧ, поскольку голосование членов совета по этому документу ещё не закончено.

Со своей стороны замглавы СПЧ Евгений Бобров сообщил, что процедура голосования сейчас идёт; по его словам, уже в понедельник документ может быть опубликован.

Комментировать
Общество
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Андреев
Ух ты, как напряглись грантоеды.
15:56
19.11.2017
ОтветитьНе отвечать
pet.g3
спч тоже иноагент...
16:01
19.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена