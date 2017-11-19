В СПЧ заявили о нарушении процедуры принятия закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) подготовил экспертное заключение на законопроект о СМИ-"иностранных агентах", в котором правозащитники критикуют нарушение процедуры принятия законопроекта и неопределённость содержащихся в нем понятий, которая позволяет произвольно преследовать и применять закон ко всем СМИ.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщал, что совет изучит законопроект о СМИ-"иностранных агентах", как только он станет доступен в базе Госдумы, и подготовит экспертное заключение, которое представит и главе государства, и парламенту.

"Есть такое заключение, совет подготовил, сейчас идёт голосование по этому заключению", — сообщила в воскресенье РИА Новости член СПЧ Тамара Морщакова.

Основной вывод, к которому приходят правозащитники, заключается в том, что "закон позволяет произвольно преследовать за неопределённые самим законодателем действия, то есть привлекать кого захочется в данный момент", отметила она. Более того, была нарушена процедура принятия этого закона, подчеркнула член СПЧ.

Она пояснила, что в подготовленном заключении "критикуется неправильный порядок принятия закона, грубое нарушение процедуры, изменение концепции законопроекта во втором чтении, что недопустимо".

"Если концепция меняется, если предлагается вносить изменения не только в закон о СМИ, но и во многие другие, если внутри этого проекта предлагаются нормы, которые на самом деле не связаны с задачей адекватного ответа, а вообще выходят за рамки этих отношений, то тогда, конечно, концепция подверглась такому изменению, что требуется возвращение в первое чтение. Этого сделано не было, все очень торопятся", — уточнила Морщакова.

Правозащитница обратила внимание и на то, что предлагаемые нормы не содержат необходимых точных понятий, "закон можно применять ко всем", пояснила она.

"Кроме того, вообще не учитывается в законопроекте, что иностранные средства массовой информации могут и не подпадать под определение некоммерческих организаций, они могут быть коммерческими, они могут быть и другими — общественными, личными. И это все не учтено. Получается, что независимо от того, что представляет собой эта структура, на неё распространяются некие положения другого закона — о некоммерческих организациях, и это не годится", — заявила представитель СПЧ.

В ответ на вопрос о том, что предлагают в совете относительно дальнейшей судьбы закона — отклонить ли его или дорабатывать, она отметила, что сейчас не может говорить о конкретном предложении СПЧ, поскольку голосование членов совета по этому документу ещё не закончено.

Со своей стороны замглавы СПЧ Евгений Бобров сообщил, что процедура голосования сейчас идёт; по его словам, уже в понедельник документ может быть опубликован.