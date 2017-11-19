В Москве пройдет выставка "Система дизайна в СССР"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Уникальная выставка "Система дизайна в СССР", которая откроется в Центре моды и дизайна D3 Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства 22 ноября, расскажет посетителям о деятельности различных конструкторских бюро и дизайн-служб в 1960–1980-х годах, сообщает пресс-служба проекта. На экспозиции будут представлены уникальные фотографии из архива МИА "Россия сегодня", выступившего генеральным информационным партнером мероприятия.

"Это первая выставка, которая покажет, как функционировала система дизайна в СССР в 1960–1980-е годы, расскажет о деятельности важнейших институтов, конструкторских бюро и дизайн-служб на заводах и фабриках, работавших в области художественного конструирования и технической эстетики, их взаимодействии и роли в развитии промышленного производства", — говорится в сообщении пресс-службы.

© Фото : Мирослав Муразов/МИА "Россия сегодня" Художник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами новых моделей одежды. Москва, 1964 © Фото : Мирослав Муразов/МИА "Россия сегодня" Художник-модельер Вячеслав Зайцев с эскизами новых моделей одежды. Москва, 1964

Гости экспозиции, подготовленной Московским музеем дизайна, увидят более 500 экспонатов, среди которых предметы мебели, посуды и одежды, книги, альбомы, этикетки, созданные на таких предприятиях, как "Зенит", ЗИЛ, ВАЗ, ЛОМО и многих других.

Выставка продлится до 12 января 2018 года.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером выставка "Система дизайна в СССР". Медиагруппа является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.