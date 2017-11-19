Житель Сургута выиграл 32 миллиона рублей в лотерею

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноя — РИА Новости. Житель Сургута выиграл в лотерею "Гослото "7 из 49" более 32 миллионов рублей, что стало рекордом для этой лотереи, сообщили в пресс-службе компании "Торговый дом Столото".

Игрок угадал шесть чисел, таким образом, до супер приза ему не хватило одного номера. Точная сумма выигрыша составила 32 410 993 рубля, в то время как билет обошелся участнику в 50 рублей.

Предыдущий рекорд в этой лотерее составил 12,8 миллиона рублей.

Ранее компания сообщила, что жительница Воронежской области 5 ноября выиграла в лотерею "Русское лото" рекордную для России сумму — 506 миллионов рублей. Победительница вышла на связь с организаторами только через две недели после розыгрыша, так как внучка женщины сообщила ей, что билет ничего не выиграл.

Подробнее о самых крупных выигрышах в лотерею в мире в 2012-2017 годах читайте в справке РИА Новости>>