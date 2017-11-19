Мост в Крым предложили назвать "Президентский"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Член Общественного совета по строительству моста через Керченский пролив, главный редактор издания "Крымская газета" Мария Волконская предложила назвать транспортный переход "Президентский".

На специальном сайте Назовимост 16 ноября открылось онлайн-голосование по выбору названия строящегося моста. На голосование вынесено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Кроме того, предусмотрена графа "свой вариант". Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться собственным оригинальным названием.

Голосование продлится месяц. Официальное название моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

"Я бы предложила еще один вариант — "Президентский мост". Потому что, если бы ни воля президента страны, моста бы не было", — сказала РИА Новости Волконская.

По ее словам, именно благодаря особому вниманию к проекту президента России Владимира Путина строительство моста ведется не только ударными темпами, но и под контролем в том числе общественности.

При этом Волконская считает, что по итогам голосования победит уже устоявшееся традиционное название "Крымский мост".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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