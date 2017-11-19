Депутат предложил запретить дублированные фильмы на российском ТВ

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. На российском телевидении могут запретить показывать дублированные фильмы и программы, сообщает RT со ссылкой на автора инициативы, депутата Заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова.

Отмечается, что соответствующее обращение уже направлено в Минобрнауки. В документе говорится, что все зарубежные передачи должны транслироваться только с оригинальным звуком, сопровождаясь субтитрами на русском языке.

По мнению Петрова, такие изменения будут стимулировать граждан изучать иностранные языки и позволят телевидению выполнять не только развлекательную, но и образовательную функцию.

Депутат подчеркнул, что в случае одобрения инициативы он лично готов приступить к разработке необходимых правовых и законодательных актов для ее реализации.